«منم دوستت دارم ۲» با میرطاهر مظلومی و شهره لرستانی کلید خورد

به گزارش خبرگزاری به نقل از روابط عمومی سریال، مجموعه نمایشی «منم دوستت دارم ۲» به تهیه کنندگی مهران رسام و کارگردانی مجید پرکار با حضور مهدی قاسمی رئیس شورای سیاستگذاری سلامت سیما و مدیر شبکه سلامت و جمعی از مدیران رسانه ملی جلوی دوربین رفت. تصویربرداری این مجموعه نمایشی در تهران آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.

میرطاهر مظلومی، شهره لرستانی، مسعود فروتن، گیتی معینی، عسل قرایی، آرش شیری، سارا تیزچنگ و بارانا چهری در این سریال بازی دارند و به زودی چهره های دیگری به این گروه می پیوندند.

در خلاصه داستان مجموعه نمایشی «منم دوستت دارم ۲» آمده است: «ما یک خانواده ایم که علی رغم تمام مشکلات برای گرم تر شدن فضای خانه مان و بهتر شدن روابط بینمان از چالش های پیش رو می آموزیم و با امید به آینده تلاش می کنیم.»

نخستین فصل این سریال با بازی امیرحسین صدیق و نگار عابدی در نیمه دوم سال ۹۹ روی آنتن شبکه سلامت رفت و با ورود به مسایل و دغدغه های خانواده ها و ارائه راهکارهای کاربردی، جزو تولیدات پرمخاطب سیما بود.

عوامل این مجموعه نمایشی عبارتند از جانشین تهیه کننده و مجری طرح: سید مهدی قائم مقام، مشاور محتوایی: رضا پورحسین، سرپرست گروه کارگردانی: محسن حسن پور، سرپرست نویسندگان: محسن رحمانی، مجید پرکار، گروه نویسندگان: احسان منصف، روناک برخوردار، شهرزاد آذرپور، امیرحسین بیک، الهه غلام زاده، نیاز اسماعیل پور، رضا سلیمان تاش، پریا رها، محسن رهنما، پوریا عبدی، مدیرتولید: مهدی تقی پور، مدیر تصویربرداری: محمد حسن پور، تدوین و صداگذاری: گروه هنر جادویی، شروین شهابی، همایون خلیلی، تصویربرداران: محمد داوطلب، فرهاد یاسمی، دستیاران تصویر: علیرضا گنجی، امیرحسین رنجکش، روح الله عباش زاده، بیتا کارگر، طراح گریم: سیده سحر موسوی، اجرای گریم: ثمین احمدی زاده، رضا بیعتی، دستیار اول و برنامه ریز: سروش حسین جانی، دستیار دوم: نگار چگینی، منشی صحنه: لیلا زارعی، صدابردار: امیر عباس زاهدی، دستیار صدابردار: محمد جدیدی، طراح صحنه و لباس: محمد امین آتوت، طراح دکور: دنیا فرخی، دستیار صحنه: لیلی علی، دستیار لباس: زهرا گرجی، موسیقی: فرشاد مشفقی، عکاس: ارمغان رسام، مشاور حقوقی: محمد جعفری، مدیر تدارکات: مصطفی غزنوی، همیار تدارکات: رحمان حمیدی، امین دوستی، مشاور رسانه‌ای: محمدحسین سرو.