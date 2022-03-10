برد تیم دختران ایران برابر هند

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین روز از شانزدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا امروز با بازی بین دو تیم ایران و هند پیگیری شد.

شاگردان معتمدی نیمه اول این دیدار را با نتیجه ۲۱ بر ۱۷ به سود خود تمام کردند. در نهایت تیم دختران جوان ایران با نتیجه ۴۳ بر ۳۷ پیروز این میدان شد و اولین برد خود را در این رویداد ثبت کرد.

تیم هندبال جوانان ایران در سومین دیدار خود روز شنبه ۲۱ اسفندماه برابر تایلند قرار می‌گیرد.

شانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در بخش دختران از ۱۶ اسفند به میزبانی قزاقستان آغاز شده است.

در این مسابقات ۵ تیم ایران، قزاقستان، هند، ازبکستان و تایلند حضور دارند و ۲ تیم اول جواز حضور در مسابقات جهانی اسلوونی را دریافت خواهند کرد.