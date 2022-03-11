رئیس جمهور وارد مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی دقایقی قبل در قالب هفدهمین سفر استانی با استقبال مسئولان استانی از طریق فرودگاه بین المللی شهدای ساری وارد مازندران شد.

در این سفر یکروزه که ۱۶ کابینه دولت، رئیس جمهور را همراهی می‌کنند، حجت الاسلام رئیسی از چند طرح و پروژه به صورت سرزده بازدید می‌کند و نشست با اقشار، نخبگان و شورای اداری از جمله برنامه‌های این سفر است.

نشست با اصحاب رسانه در پایان سفر و تشریح دستاوردهای آن از دیگر برنامه رئیس جمهور در مازندران است.

در این سفر نوری وزیر آموزش و پرورش به قائمشهر، خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی به چالوس، نوشهر و کلاردشت، عین اللهی وزیر بهداشت به نور و محمودآباد، ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی به بابلسر و فریدونکنار سفر می‌کند.

فاطمی امین وزیر صمت به بابل، وحیدی وزیر کشور به نکا و میاندرود، ضرغامی وزیر میراث فرهنگی به عباس آباد، تنکابن و رامسر، سجادی وزیر ورزش به سیمرغ و جویبار، میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ساری، سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به بهشهر و گلوگاه سفر می‌کند.

حسینی معاون رئیس جمهور در امور مجلس به سوادکوه و سوادکوه شمالی، خزعلی معاون رئیس جمهور در امور بانوان، اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور و مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور نیز رئیس جمهور را در این سفر همراهی می‌کنند.