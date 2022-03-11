تاسیس مدرسه تراشه برای تربیت نسل جدید مهندسان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این طرح‌ها که توسط رئیس‌جمهور تایوان، تسای اینگ ون حمایت می‌شود، در حالی انجام می‌شود که شرکت‌های تولید تراشه میلیاردها دلار برای توسعه ظرفیت‌های خود سرمایه‌گذاری می‌کنند تا در شرایط کمبود جهانی تراشه، افرادی را تربیت کنند که همه چیز از تلفن‌های هوشمند گرفته تا جت‌های جنگنده را بسازند. غول تراشه ساز تایوان موسوم به تی اس ام سی امسال بدین منظور تا ۴۴ میلیارد دلار هزینه خواهد کرد و بیش از ۸۰۰۰ کارمند را نیز استخدام خواهد کرد.

جک سان که در سال ۲۰۱۸ به‌عنوان مدیر ارشد فناوری تی اس ام سی بازنشسته شد و قرار است در این مدرسه جدید فعالیت کند، اعلام کرد شرکت‌های تراشه ساز تایوانی برای رقابت در صحنه جهانی به استعدادهای بیشتر و بهتری نیاز دارند.

این اقدام تجسم استراتژی دولت تایوان برای تقویت پیوندهای صنعت و دانشگاه و حذف یک گره مهم در زنجیره جهانی تأمین تراشه است.

دولت تایوان برای تأمین هزینه این مدرسه با شرکت‌های پیشرو تولید تراشه شریک شده است. وزارت آموزش و پرورش تایوان هم از اختصاص ۱۰۰ سهمیه در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا به این مدرسه خبر داده است.