به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن از انجام عملیاتی گسترده در عمق خاک سعودی و خبر داد و گفت که جزئیات این عملیات تا ساعاتی دیگر اعلام می‌شود.

این درحالی است که چندی پیش سخنگوی نیروهای مسلح یمن خبر داده بود که ارتش و کمیته‌های مردمی این کشور طی عملیاتی در استان حجه موفق شدند یک فروند پهپاد آمریکایی را سرنگون کنند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: ارتش یمن پهپاد جاسوسی آمریکایی «ایگل» را در آسمان استان «حجه» هدف قرار داده و آن را ساقط کرد. این اقدام پس از انجام اقدامات خصمانه توسط پهپاد مذکور در آسمان حجه انجام شد