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۲۰ اسفند ۱۴۰۰، ۱۱:۳۹

یحیی سریع اعلام کرد؛

عملیات گسترده یمنی‌ها در عمق سعودی/ اعلام جزئیات تا ساعاتی دیگر

عملیات گسترده یمنی‌ها در عمق سعودی/ اعلام جزئیات تا ساعاتی دیگر

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از انجام عملیاتی گسترده در عمق خاک سعودی خبر داد و گفت که جزئیات این عملیات تا ساعاتی دیگر اعلام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن از انجام عملیاتی گسترده در عمق خاک سعودی و خبر داد و گفت که جزئیات این عملیات تا ساعاتی دیگر اعلام می‌شود.

این درحالی است که چندی پیش سخنگوی نیروهای مسلح یمن خبر داده بود که ارتش و کمیته‌های مردمی این کشور طی عملیاتی در استان حجه موفق شدند یک فروند پهپاد آمریکایی را سرنگون کنند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: ارتش یمن پهپاد جاسوسی آمریکایی «ایگل» را در آسمان استان «حجه» هدف قرار داده و آن را ساقط کرد. این اقدام پس از انجام اقدامات خصمانه توسط پهپاد مذکور در آسمان حجه انجام شد

کد مطلب 5444199

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۰
      1 0
      پاسخ
      به امید پیروزی ملت سرافراز و زجر کشیده بزرگ کشور یمن و نابودی تمام مستکبرین
    • محمد IR ۱۹:۳۷ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۰
      1 2
      پاسخ
      درود بر سر مجاهدان یمن خداوند یارتان پوزه گاو کثیف را به خاک بمالید
    • علی IR ۲۱:۱۳ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۰
      1 1
      پاسخ
      آفرین بر رزمندگان یمن ونابود باد آلسقوط
    • IR ۲۳:۲۵ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۰
      1 0
      پاسخ
      درود خدا بردلاورمردان یمنی خدا باشماست

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