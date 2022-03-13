به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون ورزش های همگانی در دو سال اخیر با تغییر رویکرد و حرکت به سمت علمگرایی تلاش کرده است با اجرای طرح‌های ملی و متناسب با شرایط کرونایی، قدم‌هایی اساسی در تامین سلامت مردم و حرکت به سمت کاهش کم تحرکی و اضافه وزن بردارد.

با این حال تخصیص بودجه حدود چهار میلیارد تومانی برای تنها فدراسیونی که عنوانش فدراسیون ورزش‌های همگانی است و کمک به تامین تندرستی و ورزش همگانی ۸۴ میلیون ایرانی را بعنوان ماموریت خود قرار داده است ، بسیار ناچیز و اندک به شمار می رود،این امر محدودیت هایی را برای اجرای طرح و برنامه های بیشتر به وجود آورد. همین امر می طلبد وزارت ورزش و همه آنهایی که سلامت مردم برایشان اهمیت دارد نسبت به واقعی کردن بودجه این فدراسیون متناسب با نیازها و واقعیت‌های موجود کم تحرکی ملی در ایران قدم بردارند.

افشین ملایی رئیس فدراسیون ورزش های همگانی با تشریح عملکرد این فدراسیون در سال ۱۴۰۰ ابراز امیدواری کرد با همراهی رسانه ها، وزارت ورزش، مجلس شورای اسلامی و همه نهادهایی که به هر طریقی با مردم در ارتباط هستند، در سال آینده قدم های موثرتری برای سلامت مردم ایران برداشته شود.

وی در گفتگویی به سوالات مطرح شده پیرامون ورزش همگانی و برنامه های این فدراسیون برای سال آینده پاسخ داد:

* سال رو به پایان برای ورزش همگانی چگونه گذشت؟ برنامه هایی که مد نظر داشتید اجرا شد؟

- ملایی: با وجود محدودیت های کرونایی که ورزش جهان و کشور را به چالشی عظیم کشاند ، فدراسیون ورزش‌های همگانی با تحلیل داده‌های ملی در حوزه سلامت مردم و تعمق بر چرایی ناکارآمدی ساختارها و برنامه‌های توسعه ورزش همگانی و رویکردهای مورد استفاده در چند دهه قبل، به این مهم دست یافت که به جای برگزاری صرف رویدادهای ورزشی، بایستی برای اصلاح وضعیت موجود، کانون توجه و اقدامات کلیدی در حوزه ورزش همگانی بر مداخلات جامع دولت و اصلاح سبک زندگی مخاطبین با بهره گیری از رویکرد بازاریابی اجتماعی که هدفش اصلاح رفتار در گروه های مخاطب می‌باشد، متمرکز شود.

* قطعا تغییر رویه ای که در سال های گذشته وجود داشت و بیشتر به همایش پیاده روی خلاصه می شد، کار سخت و دشواری بود؟

- به هر حال هر فکر نو و ایده جدید برای اجرا شدن نیاز به زمان و حمایت و پشتکار دارد. در این مسیر با آگاهی بخشی به مدیران حوزه ورزش کشور و خصوصا دستگاه‌های موثر در توسعه ورزش همگانی تلاش کردیم تا با بازنگری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری فدراسیون، هیاتهای استانی ، انجمن ها و کمیته های فدراسیون، با تغییر تاکتیک و استفاده کاربردی از فضای مجازی و امکان سنجی علمی، بسیاری از رقابتهای خود را با هدف کاهش تاثیرات کم تحرکی خصوصا در دوران پاندمی کرونا و با تمرکز بر فعالیت های ورزشی در خانه و به شکل فرد محور و سازماندهی گروه های محدود، عملیاتی نماییم و زمینه مشارکت چند صد هزار نفر از هموطنان عزیز را در اقصی نقاط کشور فراهم آورد، تاکتیکی که اگر مورد حمایت وزارت ورزش و جوانان و سایر اعضای شورای ورزش همگانی قرار می گرفت، می توانست بشکل رسمی بعنوان جریان اصلی ورزش کشور شناخته و معرفی شود و مسیر فعالیت های سایر فدراسیونهای ورزشی را تسهیل کند و از این رهگذر زمینه مشارکت حداکثری را فراهم و کاهش کم تحرکی و عواقب زیان بار آن به شکلی مطلوب تر ، مدیریت نماید.

* با همین تفکر در سال جاری رویدادها و طرح های ملی پرتعدادی را اجرا کردید؟

- بله در همین راستا چند طرح ملی را برای اجرای سراسری در کشور مد نظر قرار دادیم که «لیگ تندرستی»، «پویش ملی ایران تندرست»، «طرح ملی دوشنبه‌های پیاده روی»،"لیگ سراسری ورزش یوگا" «طرح ملی دیسک طلایی» و «طرح ملی نمایشگاه کتاب ورزش همگانی» از مهمترین آنها بود و با مشارکت تمامی بخش ها، دهیاری ها، شهرستان ها و کلانشهرهای سراسر کشور و همراهی هیات های استانی برگزار شد.

* با اجرای این طرح ها و برنامه ها به اهدافی که تعیین کرده بودید رسیدید؟

- واقعیت این است که ورزش همگانی در ایران به واسطه تغییر سبک زندگی مردم و نبود یک نهضت وسازوکار ملی در سالهای گذشته توجه زیادی به آن صورت نگرفته، عقب ماندگی زیادی دارد. هر چقدر هم که ما طرح و برنامه اجرا کنیم باز هم برای تامین سلامت مردم کم کار کرده ایم. وضعیت کنونی کشور و مشکلات اقتصادی که مردم با آن دست به گریبان هستند، آنها را از ورزش دور کرده است. در چنین شرایطی فدراسیون ورزش های همگانی به تنهایی نمی تواند زمینه ورزش کردن مردم را فراهم کند. همه نهادها و دستگاه ها باید دست در دست هم و با شناسایی موانع اصلی مشارکت گروه های ملی مخاطب زمینه مشارکت مردم را فراهم کنند تا این نقیصه بزرگ برطرف شود.

* یکی از مواردی که در مصاحبه های قبلی تان مطرح کردید خطر یکجا نشینی و تبعات جبران ناپذیری است که برای مردم دارد. برای این خطر بزرگ چه برنامه ایی دارید؟

- بیماری نشستن (Disease Sitting) بیماری تمدن کنونی است که ویژگی های زندگی عصر حاضر آن را رقم زده است. در بحث مبارزه با بیماری های غیرواگیردار، کاهش نشستن و توسعه فعالیت بدنی، هر دو حائز اهمیت است. شما حتی اگر ورزش کنید، نشستن طولانی هنوز آسیب زاست. رعایت اندازه استاندارد فعالیت بدنی در حالی که سبک زندگی یکجانشین دارید، نمی‌تواند به تنهایی برای سلامت شما کافی باشد. در حالت عادی، بعد هر ۲۰ دقیقه نشستن، باید تحرک داشته باشید. بدترین نوع نشستن نیز طبق تحقیقات، زمان (اسکرین تایم) نمایشگر یا زمان تماشای صفحه نمایشگر است.

زندگی بعد کرونا (Covid after Life ) خصوصا در سال آتی که بنظر می رسد کماکان با این بیماری درگیر خواهیم بود، ویژگی های خاصی دارد که عدم توجه به آن، منجر به شکست در برنامه ریزی ها می شود.

* در این راستا از پیام و ماموریت های سازمان ملل هم بهره می برید؟

- طبیتعا در این مسیر از دانش و تجارب بین المللی با بومی کردن آن با سبک فرهنگی کشور استفاده خواهیم کرد. پیام سازمان ملل و سیاستگذاران جهان «توانبخشی و تاب آوری» برای ملت هاست. فدراسیون همگانی در راستای ماموریت خود برای تسهیل گری در دستیابی به سبک زندگی فعال، در کنار مبارزه با کم تحرکی، به توانبخشی و تاب آوری نیز توجه خواهد داشت و برای کاهش تاثیرات دو پاندمی کم تحرکی و کرونا برنامه ریزی نموده و با توجه به فصول سال ، ویژگی‌های زیستی هموطنان عزیز و توجه به شرایط واقعی زندگی در شهر ها ، چگونگی اجرای رویدادهای خود را در حیطه های آموزش، حمایت از توسعه زیرساختی ورزش همگانی و اجرای مسابقات و چگونگی تعاملات بین بخشی در جذب مخاطب اقشار جمعیتی برنامه ریزی خواهد کرد.

* پس برای سال آینده برنامه های ویژه ای خواهید داشت؟

فدراسیون ورزشهای همگانی سال ۱۴۰۱ را سال حرکت به سمت هم افزایی ملی در اجرای طرح‌های ورزش همگانی برای جذب مخاطب حداکثری در اقشار جمعیتی قرار خواهد داد و تلاش می کند برنامه عملیاتی خود را با آگاهی بخشی به عموم و عناصر موثر و اجرای رویدادهایی با هدف جذب مخاطبین سازماندهی شده با همراهی سایر دستگاههای ملی اجرایی کند.

* با این تفاسیر برای هر فصل برنامه جداگانه ای خواهید داشت؟

- بله تلاش کرده ایم که برای هر فصل با توجه به شرایط فصلی و جغرافیایی برنامه های مناسی را لحاظ کنیم. فصل آغازین سال آینده در سه مناسبت اصلی (تعطیلات عید، ماه مبارک رمضان، امتحانات پایان سال تحصیلی) محصور شده است. تغذیه نامناسب، کاهش انرژی بدن و زمان تفریح کم، پیام های این مناسبت هاست.

رویدادهای گسترده لیگ پیاده روی و ورزش روزانه تعطیل نیست. دو رویداد اصلی فدراسیون به اقتضای مناسبت های این فصل است تا هم از فعالیت با آستانه پایین استفاده کنیم چون آستانه شدید فعالیت باعث دلزدگی با شرایط این فصل خواهد شد. همچنین، ماهیت این رویدادها نیز طوری است که بر مبنای ورزش جمعی یا مشارکت انبوه در فضای آزاد است تا هم امنیت خاطر از حضور در کنار هم در فضای آزاد حاصل شود و هم ماهیت جمعی این فعالیت ها، اتحاد و همدلی و نهایتا تاب آوری را بالاتر می برد. همچنین به هدف توانبخشی سبز و اقتصادی نیز کمک خواهد کرد زیرا پیاده روی و ورزش روزانه ارزان و در دسترس است که به توانبخشی اقتصادی کمک می کند و همچنین دوستدار محیط زیست است به توانبخشی سبز کمک خواهد کرد.

* برنامه های فصل تابستان هم طبیعتا شرایط خاص خودش را خواهد داشت؟

- فصل تابستان، یک مناسبت اصلی (تعطیلات مدرسه و دانشگاه) دارد که به دلیل ماهیت فرزند محور بودن جامعه ایرانی، مفهوم تعطیلات تابستان پررنگ می شود. شرایط جوی و هوایی، ما را با گرما و آلودگی مواجه می کند و اوقات فراغت زیاد، محوریت این فصل است. بنابراین، اولویت فدراسیون در داخل شهر بر اولویت رویدادهای باشگاهی و در بیرون شهر بر اولویت ورزش در طبیعت است که رویداد پیلاتس، لیگ آمادگی جسمانی باشگاهها و طناب زنی در باشگاهها و جشنواره های ورزش در طبیعت با تاکید بر ورزش خاموش را برنامه ریزی کرده ایم. ورزش خاموش در واقع تاکید بر در نظر گرفتن عدم آلودگی در طبیعت است که مخصوصا در تابستان و بویژه به دلیل ورزش در فضای طبیعت بدلیل حمایت از زیست حیوانی و پوشش گیاهی، باید بیشتر توجه شود.

* برای دو فصل پایانی سال که طبیعتا شرایط جوی متفاوت است چه برنامه هایی دارید؟

- فصل پاییز و زمستان یک مناسبت اصلی (فعالیت مدارس و دانشگاه) دارد که مجددا به دلیل ماهیت فرزند محور بودن جامعه ایرانی، خانواده متمرکز بر فرزند است. ویژگی این دو فصل، زمان محدود فراغت و سرمای هوا است. بنابراین، دسترسی و فعالیت در فضای سربسته اولویت است. انتخاب بازی های فکری پویا و تؤام با تحرک و بازی‌های الکترونیک فعال، برای این دو فصل به همین دلیل است تا در دسترس قرار بگیرد و از سوی دیگر، انتخاب ورزش داژبال و کراسفیت هم به دلیل امکان فعالیت در فضای سربسته است.

* برنامه های دیگری هم مد نظرتان هست؟

- در کنار ماهیت و هدف اصلی فدراسیون یعنی توسعه مشارکت با رویدادها، سه عامل پشتیبان آموزش و آگاهی بخشی، حمایت طلبی و شبکه سازی و اهمیت زیرساخت ها نیز در دستور کار است.

اول پویش های آگاهی بخش برای آگاهی عمومی و دوره های تخصصی بازاریابی اجتماعی برای سیاست گذاران و تصمیم گیران برگزار خواهد شد تا حساس سازی از جریان بالادستی و پایین دستی توامان صورت بگیرد. آموزش های مختلف با ابزار مربی پروری، نمایشگاه کتاب، استارتاپ ویکند، جشنواره فیلم نیز در دستور کار است.

دوم حمایت طلبی و شبکه سازی نیز بر اساس ارگان های مختلف که هدایتگر طیف وسیعی از اقشار یا اهداف است صورت خواهد گرفت. این ارگانها از آموزش پرورش تا نهاد مجلس می باشد. این یعنی استفاده از فرصت و ظرفیت های نهادی است.

و سوم اهمیت زیرساخت نیز در قالب فعال سازی محیط های مختلف همچون شهر فعال، دانشگاه فعال، زندان فعال است و همچنین توسعه محیط و زیرساخت جدید که ویژه ورزش همگانی است.

* به نظر می رسد برای اجرای این برنامه ها به حمایت سایر نهادها هم بیش از گذشته نیاز دارید؟

- قطعا همینطور است. امیدوارم با حمایت وزارت ورزش و جوانان و دستگاههای مرتبط با سلامتی اقشار جمعیتی و تغییر در شکل تامین منابع مالی بشکل متمرکز و هدفمند، زمینه هم افزایی ملی بین دستگاههای مرتبط فراهم آید و جریان توسعه ورزش همگانی کشور از جریانی کم اثر با رویکرد های قدیمی، بدون سنجش ملی ، جزیره ای و متفرق به نهضتی فراگیر، اثر بخش، قابل کنترل و یکپارچه تبدیل گردد یا حداقل این راه آغاز گردد.

* در اجرا و انعکاس برنامه های همگانی رسانه ها همراهی بیشتری با شما داشته اند. انتظارتان برای ادامه کار چیست؟

-در دنیای مدرن و پسامدرن که عصر رسانه نیز نامیده می شود، هر آنچه رسانه ای نشود باید در ماهیت آن شک کرد چون زندگی مجازی به زندگی حقیقی پیشی گرفته است. جزء تاثیرگذار و بازوی اصلی ما در ورزش همگانی رسانه ها هستند که در طول سال گذشته همراهی بسیار خوب و قابل تقدیری با ما داشتند. امیدوارم در سال آینده هم این همراهی را داشته باشیم. وظیفه خودم می دانم از خبرنگاران حوزه ورزش همگانی، سردبیران رسانه های مکتوب و خبرگزاری ها و بخش های مختلف صداوسیما که برنامه های ویژه ای را برای ورزش همگانی در نظر گرفتند قدردانی کنم. بدون رسانه ها ما نمی توانیم برنامه هایمان را اجرایی کنیم. امیدوارم سال آینده هم از نعمت همراهی کلیه رسانه های کشور برخوردار باشیم.

* به اقدامات فرهنگی انجام شده هم اشاره می کنید؟

در بخش فرهنگی و مسئولیت های اجتماعی، نیز فدراسیون با تمرکز بر ارائه خدمات اجتماعی از حیطه گویش های فرهنگی بسمت ارائه خدمات اجتماعی در ابعاد مختلف حرکت نمود و با همت هیاتهای استانی، انجمن ها و کمیته های مل، مربیان و بدنه ورزش همگانی کشور در عرصه های گوناگون از جمله کمک های مومنانه به اقشار نیازمند، نذر خون، توزیع تجهیزات ورزشی در مناطق کم برخودار در قالب طرح مهر فاطمی(س)، آزاد سازی زندانیان مالی، بزرگداشت ۳۱۳ مربی شهید ،تمرکز بر سبک مدیریتی شهید بزرگ امت اسلامی حاج قاسم سلیمانی، گام های موثری را بردارد که این امر آن شإالله با الطاف اللهی در سال آتی نیز ادامه خواهد یافت.