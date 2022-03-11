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۲۰ اسفند ۱۴۰۰، ۱۴:۳۵

امام جمعه ارومیه:

فیلم«موقعیت مهدی» به معنویت شهید باکری زیاد نپرداخت

فیلم«موقعیت مهدی» به معنویت شهید باکری زیاد نپرداخت

ارومیه - امام جمعه ارومیه از عدم پرداختن به اخلاص و معنویت سردار شهید باکری در «فیلم موقعیت مهدی» انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه ارومیه افزود: این شهید والامقام، مملو از معنویت بود ولی در این فیلم به این موضوع هیچ اشاره‌ای نشده است.

وی با اشاره به اینکه شهیدان حمید و مهدی باکری و شهید امینی الگوی بزرگی برای جوانان ما هستند که باید این الگو به خوبی به نسل جوان شناسانده شود، ادامه داد: وجود شهید مهدی باکری مملو از معنویت و عبادت بود ولی ما یک رکعت نماز و یک صحنه از دعا در این فیلم از شهید باکری ندیدیم.

وی با اشاره به اینکه ساخت فیلم در خصوص بزرگان و قهرمانان ایران اسلامی امری پسندیده است، اضافه کرد: در فیلم موقعیت مهدی اثری از اخلاص و معنویت شهید و عبادت و تهجد «آقامهدی» ندیدیم.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با گلایه به مسؤولان در خصوص ساخت این فیلم اظهار کرد: «موقعیت مهدی» از مفاهیم والای جنگ، امام حسین (ع)، عبادت، نماز، دعای کمیل و زیارت عاشورا و نماز شب رزمندگان که در دوران دفاع مقدس بسیار دیده می‌شد، خالی است.

حجت الاسلام قریشی ادامه داد: ما باید بزرگان خود را بزرگ نگه داریم و شخصیت واقعی آنان را نشان دهیم ولی این امر در فیلم موقعیت مهدی رعایت نشده است، مسئولان تجدید نظر کنند و فیلمی درست شود که در شأن شهید باکری باشد.

امام جمعه ارومیه سپس با اشاره به اینکه اسفندماه، ایام متعلق به شهداست و علاوه بر شهادت تعداد زیادی از رزمندگان در این روزها و انجام عملیات‌های مختلف دفاع مقدس گفت: همه اقتدار و امنیت خود را مدیون خون شهدا هستیم.

حجت الاسلام قریشی در خصوص موضع ایران درباره حمله روسیه به اوکراین افزود: مقام معظم رهبری به صراحت اعلام موضع کرده و فرمودند که ما با جنگ در هر جای دنیا و کشتن مردم و به خطر انداختن جان مردم مخالف هستیم که این موضعی صریح از سوی جمهوری اسلامی ایران است.

امام جمعه ارومیه با بیان اینکه برای ما شرق و غرب فرقی ندارد و در هرکجا که بشر مورد ستم قرار بگیرد، با آن مخالفت می‌کنیم، اضافه کرد: ریشه اصلی این جنگ را باید در شیطنت‌های آمریکا و کشورهای اروپایی و اعتماد اوکراین به غرب جستجو کرد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی تاکید کرد: شعار «نه شرقی و نه غربی» از شعارهای اصلی انقلاب بوده و این شعار هرچند دشمنان بخواهند فضا را آلوده کنند، همچنان وجود دارد.

حجت الاسلام قریشی با تبریک ۱۱ شعبان سالروز میلاد حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان گفت: دولتمردان باید به جوانان اعتماد کنند و برای آنان ارزش قائل شوند و مسؤولان فرهنگی تلاش کنند که برای جوانان الگوسازی درست صورت گیرد.

فیلم سینمایی موقعیت مهدی در خصوص زندگی شهید مهدی باکری ساخته شده و در جشنواره فیلم فجر امسال نیز چندین جایزه و سیمرغ بلورین گرفت.

کد مطلب 5444335

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    نظرات

    • مهدی IR ۰۹:۲۱ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
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      چطور نپرداخته؟ معنویت و اسلام در بطن این فیلم تنیده شده. دیده نمی شود ولی کاملا حس می شود. فیلم به زیباترین شکل به "جهاد" پرداخته، بعد شما می گویید چرا قرآن نمی خواند؟ برادر من، دارد به قرآن "عمل" می کند. حتی حاضر نمی شود بین برادرش و بقیۀ شهدا فرق بگذارد. از این بالاتر؟

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