فیلم«موقعیت مهدی» به معنویت شهید باکری زیاد نپرداخت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه ارومیه افزود: این شهید والامقام، مملو از معنویت بود ولی در این فیلم به این موضوع هیچ اشاره‌ای نشده است.

وی با اشاره به اینکه شهیدان حمید و مهدی باکری و شهید امینی الگوی بزرگی برای جوانان ما هستند که باید این الگو به خوبی به نسل جوان شناسانده شود، ادامه داد: وجود شهید مهدی باکری مملو از معنویت و عبادت بود ولی ما یک رکعت نماز و یک صحنه از دعا در این فیلم از شهید باکری ندیدیم.

وی با اشاره به اینکه ساخت فیلم در خصوص بزرگان و قهرمانان ایران اسلامی امری پسندیده است، اضافه کرد: در فیلم موقعیت مهدی اثری از اخلاص و معنویت شهید و عبادت و تهجد «آقامهدی» ندیدیم.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با گلایه به مسؤولان در خصوص ساخت این فیلم اظهار کرد: «موقعیت مهدی» از مفاهیم والای جنگ، امام حسین (ع)، عبادت، نماز، دعای کمیل و زیارت عاشورا و نماز شب رزمندگان که در دوران دفاع مقدس بسیار دیده می‌شد، خالی است.

حجت الاسلام قریشی ادامه داد: ما باید بزرگان خود را بزرگ نگه داریم و شخصیت واقعی آنان را نشان دهیم ولی این امر در فیلم موقعیت مهدی رعایت نشده است، مسئولان تجدید نظر کنند و فیلمی درست شود که در شأن شهید باکری باشد.

امام جمعه ارومیه سپس با اشاره به اینکه اسفندماه، ایام متعلق به شهداست و علاوه بر شهادت تعداد زیادی از رزمندگان در این روزها و انجام عملیات‌های مختلف دفاع مقدس گفت: همه اقتدار و امنیت خود را مدیون خون شهدا هستیم.

حجت الاسلام قریشی در خصوص موضع ایران درباره حمله روسیه به اوکراین افزود: مقام معظم رهبری به صراحت اعلام موضع کرده و فرمودند که ما با جنگ در هر جای دنیا و کشتن مردم و به خطر انداختن جان مردم مخالف هستیم که این موضعی صریح از سوی جمهوری اسلامی ایران است.

امام جمعه ارومیه با بیان اینکه برای ما شرق و غرب فرقی ندارد و در هرکجا که بشر مورد ستم قرار بگیرد، با آن مخالفت می‌کنیم، اضافه کرد: ریشه اصلی این جنگ را باید در شیطنت‌های آمریکا و کشورهای اروپایی و اعتماد اوکراین به غرب جستجو کرد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی تاکید کرد: شعار «نه شرقی و نه غربی» از شعارهای اصلی انقلاب بوده و این شعار هرچند دشمنان بخواهند فضا را آلوده کنند، همچنان وجود دارد.

حجت الاسلام قریشی با تبریک ۱۱ شعبان سالروز میلاد حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان گفت: دولتمردان باید به جوانان اعتماد کنند و برای آنان ارزش قائل شوند و مسؤولان فرهنگی تلاش کنند که برای جوانان الگوسازی درست صورت گیرد.

فیلم سینمایی موقعیت مهدی در خصوص زندگی شهید مهدی باکری ساخته شده و در جشنواره فیلم فجر امسال نیز چندین جایزه و سیمرغ بلورین گرفت.