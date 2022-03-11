ضرورت اجرای مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرهادی، در آئین کلنگ زنی احداث مخزن اضطراری آب در منطقه ۲۲ تهران، احداث مخازن اضطراری آب را یکی از ضروریات در زمان بحران دانست و گفت: باید پیش بینی لازم برای موضوعات مد نظر در زمان بحران بررسی و تمهیدات لازم اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه تأمین آب آشامیدنی و مقوله آب از حیاتی ترین موضوعات شهروندان است، اظهار داشت: ایجاد مخازن اضطراری با مشارکت مدیریت شهری، شرکت آب و فاضلاب انجام شده و باید با قوت پیگیری شود.

پیرهادی ابراز امیدواری کرد: با پیش بینی‌های لازم و مدیریت کارآمد، در زمان بحران شاهد کمترین خسارت از این حوزه باشیم.

رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: باید در ۳۷۴ نقطه مورد مطالعه در تهران، مخازن اضطراری آب نصب شود تا در هر محله به اندازه سه روز آب آشامیدنی ذخیره داشته باشیم.

به گفته وی، مقوله کم آبی در کشور اتفاق افتاده و باید تمهیداتی برای کاهش مصرف و مصرف بهینه اندیشیده شود.

پیرهادی، فرهنگ‌سازی را از ضروریات مصرف بهینه انرژی عنوان و تاکید کرد: سرانه مصرف آب در تهران نسبت به سایر شهرها بالا است و باید در این زمینه فرهنگ‌سازی شود.

عضو شورای تهران تاکید کرد: با توجه به اینکه میزان بارش امسال کمتر از سال‌های گذشته بوده، در سال ۱۴۰۱ با کم آبی مواجه هستم و باید برای عبور از بحران، فرهنگ‌سازی انجام داده و مشارکت شهروندان را جلب نمائیم.

وی با اشاره به ضرورت اجرای مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان در حوزه آب و فاضلاب، عنوان کرد که در حال حاضر این مبحث اجرا نمی‌شود و عزم جدی نیز برای اجرای این مبحث ندیده ایم.

پیرهادی تاکید کرد که وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری تهران و شرکت آب و فاضلاب باید به طور جدی به موضوع اجرای مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان ورود کنند.

وی با اعلام آمادگی مدیریت شهری برای کمک به بهبود وضعیت در حوزه آب، عنوان کرد: در ساختمان‌های بلند مرتبه و به ویژه در منطقه ۲۲ این قابلیت وجود دارد که با نصب دستگاه‌هایی تصفیه آب و فاضلاب انجام و آب به چرخه بازگردد.

رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد که این دستگاه‌ها باید از سوی شرکت آب و فاضلاب با ارائه تسهیلات در اختیار ساختمان‌های بلند مرتبه قرار گیرد و آب صرفه جویی شده برای آبیاری فضای سبز و شستشو استفاده شود.

پیرهادی تاکید کرد که دستگاه‌های اجرایی حتماً باید تسهیلات لازم را برای شهروندان ر نظر گیرند تا با ارائه تسهیلات و مشوق‌های لازم، شاهد کاهش مصرف باشیم.

شهرک نمونه منطقه ۲۲ به انشعاب آب شهری متصل شود

رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران همچنین در آئین کلنگ زنی و آغاز عملیات پکیج تصفیه فاضلاب اضطراری محله آبشار تاکید کرد که یکی از دغدغه‌های کمیسیون موضوع محیط زیست، فاضلاب، آب و سلامت شهروندان است که در ماه‌های گذشته به شدت پیگیری شده است.

وی گفت: عملیات فاضلاب اضطراری در زمینی به متراژ ۶۸۰۰ متر مربع، که در اختیار آبفا فرار می‌گیرد، اجرا خواهد شد و مشکل بیش از ۶ هزار واحد مسکونی و ۲۰ هزار نفر را حل خواهد کرد.

پیرهادی افزود: این تصفیه خانه، مشکل ۹۰۰ متر مکعب فاضلاب تولید شده در شبانه روز را حل خواهد کرد.

وی با اشاره به دغدغه فعالان محیط زیست در حوزه جمع آوری فاضلاب گفت: راه‌اندازی این تصفیه خانه خبر خوبی برای دغدغه‌مندان در حوزه محیط زیست است.

پیرهادی ادامه داد: ایجاد تصفیه خانه‌ها از دغدغه‌های کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری است که تلاش می‌کنیم طی دوره جاری شورای شهر، به این دغدغه پاسخ بدهیم.

رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران همچنین از تفاهم نامه ایجاد تصفیه خانه فاضلاب در خرگوش دره خبر داد و گفت: زمینی به مساحت ۶۰ هزار متر مربع در خرگوش دره در اختیار آب و فاضلاب قرار می‌دهیم که مجموعه مؤثری در آن ایجاد خواهد شد.

وی تاکید کرد با احداث تصفیه خانه خروش دره، مشکل فاضلاب ۱۵۰ هزار نفر از مردم منطقه ۲۱ و ۲۲ مرتفع می‌شود.

پیرهادی با بیان اینکه این زمین از اراضی در اختیار شهرداری است، از دولت و شخص آیت الله رئیسی رئیس جمهوری که دغدغه دارند و مجدانه پیگیر موضوع سلامت هستند، تقدیر کرد.

وی با اشاره به ساخت شهرک نمونه توسط شرکت تعاونی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: از این مجموعه تقاضا داریم که با توجه به اینکه ساکنان مجموعه نمونه سپاه مشکل انشعاب دارند، این تعاونی این مشکل را حل کند.

پیرهادی ادامه داد: تعدادی از خانواده‌ها از آب چاه استفاده می‌کنند و این موضوع در شأن این مجموعه و ساکنان آن نیست.

وی با توجه به اینکه شرکت آب و فاضلاب آماده ارائه انشعاب به این شهرک است، گفت: این مجموعه به طور مستقیم متوجه نهاد سپاه نیست اما نگران سلامتی ساکنان هستیم و باید این مشکل رفع شود.