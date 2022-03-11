دریافت 4 MB کد مطلب 5444436 https://mehrnews.com/xXhzX ۲۰ اسفند ۱۴۰۰، ۱۶:۵۵ کد مطلب 5444436 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۰ اسفند ۱۴۰۰، ۱۶:۵۵ دیدار و گفتگوی پوتین با رئیس جمهور بلاروس لوکاشنکو در گفتگو با پوتین گفت: اوکراین علاوه بر دونباس آماده حمله به بلاروس نیز بود. کپی شد مطالب مرتبط منهدم شدن پایگاه ملی گرایان اوکراینی توسط پهپاد "فورپوست" روسی تصاویری از عملیات نظامی ارتش روسیه در ماریوپل اوکراین انهدام کاروان تجهیزات نظامی اوکراین توسط بالگردهای تهاجمی کا-۵۲ اسناد مسکو درباره سلاحهای شیمیایی کییف منتشر میشود تصاویر هوایی از نبرد ارتش روسیه در ماریوپل با نظامیان اوکراینی کنترل یکی از فرودگاههای اوکراین را به دست گرفتیم برچسبها الکساندر لوکاشنکو بلاروس اوکراین جنگ اوکراین حمله روسیه به اوکراین آخرین اخبار اوکراین روسیه ولادیمیر پوتین
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