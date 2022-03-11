دریافت 4 MB

کد مطلب 5444436
  1. فیلم
  2. بین الملل
۲۰ اسفند ۱۴۰۰، ۱۶:۵۵

دیدار و گفتگوی پوتین با رئیس جمهور بلاروس

دیدار و گفتگوی پوتین با رئیس جمهور بلاروس

لوکاشنکو در گفتگو با پوتین گفت: اوکراین علاوه بر دونباس آماده حمله به بلاروس نیز بود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید