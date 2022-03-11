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۲۰ اسفند ۱۴۰۰، ۱۷:۵۸

طی شبانه روز گذشته؛

کرونا جان سه شهروند قمی را گرفت/ وخامت حال ۴۸ نفر

کرونا جان سه شهروند قمی را گرفت/ وخامت حال ۴۸ نفر

قم- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان قم از جان باختن ۳ شهروند قمی و پذیرش ۳۱ بیمار جدید مبتلا به کرونا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مصری در مورد آخرین وضعیت بیماری کووید -۱۹ در استان قم اظهار داشت: در ۲۴ ساعت منتهی به بیست اسفندماه، ۳۱ بیمار با علائم کرونا مثبت در قم پذیرش سرپایی شدند.

وی با بیان اینکه در این مدت تعداد ۲۵ بیمار جدید بستری شدند، افزود: تعداد ۲۶ بیمار مبتلا به کرونا نیز از مراکز درمانی استان ترخیص شدند.

مصری با اشاره به اینکه تعداد کل بیماران کرونایی استان قم ۱۹۹ نفر است عنوان کرد: متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته، ۳ نفر در اثر کرونا در قم جان باختند و حال ۴۸ بیمار نیز وخیم است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه از تعداد ۱۴۵ تست انجام گرفته، ۴۵ تست مثبت اعلام شده است افزود: تاکنون تعداد یک میلیون و ۷۹۸ هزار و۵۱۸ دُز واکسن کرونا در استان قم تزریق شده است.

کد مطلب 5444469

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