به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامحسین محمدی اصل عصر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در قالب کاروان‌های راهیان نور بیش از ۱۵۰۰ نفر از آحاد و اقشار مختلف مردم استان اردبیل در پنج مرحله عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور می‌شوند.

وی بیان کرد: اعزام کاروان‌های بسیج دانشجویی به مناطق عملیاتی جنوب از فردا ۲۱ اسفندماه در استان شروع می‌شود و اعزام کاروان‌ها تا ۶ فروردین سال بعد تداوم خواهد داشت.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل تصریح کرد: زائرین به مدت ۵ روز از یادمان‌های طلائیه، اروندکنار، شلمچه، هویزه، دهلاویه، فکه و موزه دفاع مقدس خرمشهر بازدید می‌کنند.

محمدی اصل افزود: ثبت نام از طریق مراجعه به پایگاه‌های مقاومت و حوزه‌های بسیج در سراسر استان انجام می‌گیرد و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در اعزام‌ها مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد.‌

وی گفت: اعزام خانوادگی به مناطق عملیاتی جنوب با خودروهای شخصی از تاریخ ۲۷ اسفندماه الی ۵ فرودین ۱۴۰۱ از طریق ثبت نام در سامانه ره نور انجام می‌گیرد.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل عنوان کرد: در لحظه تحویل سال نیز بسیجیان گردان‌های امام حسین (ع) تیپ ۳۷ سپاه حضرت عباس (ع) استان در مناطق عملیاتی جنوب حضور پیدا خواهند کرد.

محمدی اصل بیان کرد: به لحاظ شرایط کرونایی و حفظ سلامتی دانش آموزان، اردوهای راهیان نور دانش آموز برای پایه اول و دوم متوسطه در بستر فضای مجازی و پخش زنده از شبکه استانی سبلان انجام گرفت.

وی گفت: راهیان نور یک عملیات بزرگ فرهنگی و تربیتی است که گنجیه ای ارزشمند برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان و آینده ساز کشور می‌باشد.