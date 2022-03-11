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۲۰ اسفند ۱۴۰۰، ۱۹:۳۵

در واکنش به هدف گیری تاسیسات نفتی آرامکو:

حمایت احزاب و گروه های سیاسی یمن از کمیته های مردمی و ارتش

حمایت احزاب و گروه های سیاسی یمن از کمیته های مردمی و ارتش

احزاب و هیئت رئیسه شورای یمن از مقابله به مثل نیروهای مسلح کشورشان در هدف گیری تاسیسات نفتی آرامکو عربستان در عملیات شکست محاصره۱ حمایت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، هیئت رئیسه شورای یمن اجرای موفقیت آمیز عملیات شکست محاصره ۱ را تبریک گفت.

این هئیت با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که عملیات هدف گیری تأسیسات نفتی آرامکو پاسخ مشروعی به محاصره ظالمانه و جنگ بی رحمانه متجاوزان سعودی علیه مردم یمن بود.

این هیئت در ادامه بیانیه خود ضمن تاکید بر ایستادگی بی وقفه خود کنار کمیته‌های مردمی و ارتش یمن افزود: از تمامی عملیات‌های نظامی که نیروهای مسلح یمن علیه ائتلاف متجاوز سعودی اجرا می‌کند، حمایت می‌کنیم.

علاوه بر این ائتلاف احزاب سیاسی یمنی مخالف با جنگ نیز موفقیت نیروهای مسلح یمن در اجرای این عملیات هوایی علیه ائتلاف سعودی آمریکایی را تبریک گفت.

این ائتلاف نیز در بیانیه خود تاکید کرد: این عملیات پاسخی حیاتی و قانونی به ادامه جنگ سعودی علیه ملت یمن بود.

ائتلاف احزاب سیاسی یمنی مخالف با جنگ در پایان اشاره کرد که در سایه سکوت جامعه بین الملل در قبال اقدامات غیرانسانی عربستان علیه یمن موجب شد تا عملیات بازدارنده این چنین در تمامی جبهات علیه ائتلاف متجاوز شکل بگیرد.

گفتنی است که امروز جمعه سخنگوی نیروهای مسلح یمن در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: نیروهای یمنی در جریان عملیات «شکست محاصره ۱» تأسیسات نفتی آرامکو و فرودگاه نظامی «أبها» عربستان را هدف قرار دادند.

کد مطلب 5444526

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