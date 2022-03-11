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۲۰ اسفند ۱۴۰۰، ۱۹:۴۰

وزارت بهداشت اعلام کرد؛

تعداد شهرهای قرمز ۲ رقمی شد/ تهران نارنجی است

تعداد شهرهای قرمز ۲ رقمی شد/ تهران نارنجی است

بر اساس جدیدترین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۱۴۸ به ۹۹ شهر کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، بر اساس جدیدترین به روز رسانی‌ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۱۴۸ به ۹۹ شهر کاهش یافت.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد و آبی در کشور در حال افزایش است.

بر اساس همین گزارش، تهران در وضعیت نارنجی قرار دارد.

تکمیل واکسیناسیون در بالغین و کودکان سهم بسزایی در افزایش ایمنی جمعی حاصل از واکسیناسیون و کاهش نیاز به بستری و مرگ و میر بیماران کووید ۱۹ دارد.

همچنین توصیه‌های بهداشتی ارائه شده از روز نخست کرونا تا کنون، ثابت و در پیشگیری از ابتلاء به این بیماری، تأثیر بسیار زیادی دارد.

رنگ بندی شهرهای کرونایی

۹۹ شهر در وضعیت قرمز
۱۸۶ شهر نارنجی
۱۵۴ شهر زرد و ۹ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

کد مطلب 5444535

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