تعداد شهرهای قرمز ۲ رقمی شد/ تهران نارنجی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، بر اساس جدیدترین به روز رسانی‌ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۱۴۸ به ۹۹ شهر کاهش یافت.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد و آبی در کشور در حال افزایش است.

بر اساس همین گزارش، تهران در وضعیت نارنجی قرار دارد.

تکمیل واکسیناسیون در بالغین و کودکان سهم بسزایی در افزایش ایمنی جمعی حاصل از واکسیناسیون و کاهش نیاز به بستری و مرگ و میر بیماران کووید ۱۹ دارد.

همچنین توصیه‌های بهداشتی ارائه شده از روز نخست کرونا تا کنون، ثابت و در پیشگیری از ابتلاء به این بیماری، تأثیر بسیار زیادی دارد.

رنگ بندی شهرهای کرونایی

۹۹ شهر در وضعیت قرمز

۱۸۶ شهر نارنجی

۱۵۴ شهر زرد و ۹ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.