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۲۱ اسفند ۱۴۰۰، ۹:۰۸

ایران در نامه‌ای به سازمان ملل متحد:

جنایات رژیم صهیونیستی باید محکوم شود/ حق ما در پاسخ محفوظ است

جنایات رژیم صهیونیستی باید محکوم شود/ حق ما در پاسخ محفوظ است

ایران در نامه‌ای به سازمان ملل متحد، خواستار محکومیت رژیم صهیونیستی در پی ترور نیروهای مستشاری ایران در سوریه شد و حق ذاتی خود در پاسخ به این اعمال مجرمانه را محفوظ دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، در رابطه با مسئولیت بین‌المللی رژیم صهیونیستی در ترور نیروهای مستشاری ایرانی نامه‌ای از سوی ایران به دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل نوشت.

تخت روانچی در این نامه، اقدام رژیم اسرائیل در به شهادت رساندن نیروهای مستشاری ایران در سوریه را جنایتکارانه و تروریستی خواند و از جامعه جهانی و شورای امنیت خواست تا قاطعانه این اقدام تحریک‌برانگیز و جنایتکارانه را محکوم کرده و رژیم صهیونیستی را در قبال اقدامات غیرقانونی خود، که تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است، در مقام پاسخگویی قرار دهد.

در این نامه آمده است: جمهوری اسلامی ایران در عین اینکه رژیم اسرائیل را مسئول تمامی عواقب این اقدامات جنایتکارانه می‌شناسد و به طور جدی به این رژیم درباره ارتکاب اقدامات ماجراجویانه و شرورانه در منطقه هشدار می‌دهد، حق ذاتی دفاع از خود را وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، در پاسخ به چنین اعمال مجرمانه‌ای در هر زمانی که تشخیص دهد، محفوظ می‌دارد.

کد مطلب 5444704

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