به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل عصر شنبه در نشست صمیمی اعضای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان اردبیل در فرهنگسرای بانوان این شهر اظهار کرد: در انتخابات سال ۹۸ و ۱۴۰۰ مشخص شد که ملت ایران همچنان به نیروهای انقلابی، ارزشی و توانمند اعتقاد راسخ داشته و تلاششان بر این است تا در تداوم مسیر انقلاب اسلامی حرکت‌ها و برنامه‌ریزی‌های شایسته‌ای در حل مشکلات به دست این نیروها انجام شود.

وی پیشینه تاریخی استان اردبیل را پیشینه درخشان با برجستگی‌های خاص در دوره صفویه یادآور شد و تصریح کرد: با الهام از تشیع دینی حکومتی در ایران روی کار آمد که در حقیقت مردم ایران امروز ثمره و نتیجه چنین حرکت تحول‌آفرین و تاریخ‌ساز را شاهد هستند که سرمنشأ این اقدام بنیادین استان اردبیل بوده است.

رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی قدرت صفویه را در تشکیل حکومت شیعی منسجم و متحد یادآور شد و گفت: همین انسجام زمینه مقاومت ملی را در برابر نیروهای عثمانی رقم زد تا کشور ما از خطرات و آسیب‌های بسیاری در امان بماند.

حداد عادل افزود: به عنوان اولین معاون وزیر دولت موقت اعلام می‌کنم که در این ۴۳ سال از ناحیه این استان دغدغه و نگرانی متوجه نظام نبوده و اردبیل گره کور و هزینه‌ای برای نظام درست نکرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: دنیای امروز دنیای دروغ و دغل است و حاکمان ناشایست و نالایق جهان سعی می‌کنند تا به انواع حربه‌ها متوسل شوند که در این ۴۳ سال ملت ایران در برابر قدرت‌نمایی آمریکا و رژیم جعلی صهیونیسم کاری را انجام داده تا حرکت استکبار جهانی در نطفه خفه شود.

حدادعادل حوادث اخیر اوکراین را تجربه‌ای برای وابستگان به نظام غرب به ویژه آمریکا توصیف کرد و ادامه داد: به دور از همه مسائل حاشیه‌ای و محکوم کردن اصل جنگ و دعوا، آمریکا اوکراین را به چنان روزی انداخته که این کشور امروز به محل تاخت و تاز اندیشه‌های غرب‌گرایانه تبدیل شده و بهتر است از چنین وابستگی‌هایی عبرت بگیریم.

وی انقلاب اسلامی را انقلاب برگرفته از قدرت معنویت و توجه به ارزش‌های الهی توصیف کرد و گفت: قطعاً دشمنان داخلی و خارجی به این نتیجه رسیدند که راه مردم ایران راه عزت، استقامت و پایداری است.

یک دستی قوا مردم را به حل مشکلات امیدوار کرده است

رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی وضعیت کشور را با توجه به هماهنگی هر سه قوه شرایط ممتاز توصیف کرد و افزود: مجلس، دولت و قوه قضائیه در اطاعت محض از فرمایشات مقام معظم رهبری سعی می‌کنند تا در حل مشکلات مردم گام‌های اساسی بردارند.

حدادعادل به ۶ ماه فعالیت دولت سیزدهم اشاره کرد و ادامه داد: این دولت در گام نخست سعی کرد تا با مهار کرونا و گسترش واکسیناسیون میزان مرگ و میرها را از آمار نجومی پایین بیاورد و امروز مردم به راحتی قادر به واکسیناسیون و کنترل بیماری کرونا هستند.

وی نمونه موفق اقدامات دولت را در این ۶ ماه آزادسازی سواحل دریا برای حضور راحت مردم در سواحل دریا و تفریحات سالم اعلام کرد و گفت: در بحث شفافیت صدور مجوزها حرکت‌ها و اقدامات خوبی آغاز شده و قطعاً این حرکت‌ها ادامه خواهد داشت.

حدادعادل اظهار کرد: توزیع ارزاق عمومی نسبت به سال‌های گذشته شرایط با ثبات‌تری پیدا کرده و امیدواریم با رفع سو مدیریت‌ها و تحریم‌های استکبار جهانی، همچنین مبارزه با فساد و تبعیض وضعیت اقتصادی کشور و مردم بهبود پیدا کند.

وی فروش نفت را نسبت به سال‌های گذشته در شرایط ایده‌آل توصیف کرد و افزود: به هیچ وجه دولت سیزدهم اداره کشور و حل مشکلات اقتصادی آن را به برجام و مذاکرات وین گره نزده بلکه سعی بر حل مشکلات و نارسایی‌هاست.

حدادعادل ضرورت کار تشکیلاتی سیاسی و حزبی را در کشور یادآور شد و تصریح کرد: شورای ائتلاف در ۲ انتخابات گذشته سعی کرد تا نیروهای انقلابی و ارزشی را در عرصه رقابت‌های انتخاباتی معرفی کند تا زمینه برگزاری انتخابات با شکوهی را شاهد باشیم.

وی به تغییر اسم تشکل اصولگرایان در سال‌های اخیر اشاره کرد و ادامه داد: این تغییر اسم‌ها مهم نیست بلکه بهتر است نیروهای انقلابی وحدت و همگرایی خود را حفظ کرده تا در انتخابات پیش رو میدان عمل بیشتری را برای شایستگان شاهد باشیم.

حدادعادل سازماندهی نیروها و توجه به جذب نیروهای جوان و قشر زنان را از اولویت‌های شورای ائتلاف برشمرد و خاطرنشان کرد: بهتر است تمامی احزاب اصولگرا در مسیر وحدت و همگرایی حرکت کنند و این اصل را باور داشته باشند که هیچ حزب، گروه و جمعیتی به تنهایی نمی‌تواند در عرصه سیاسی و انتخاباتی موفق شود.

وی در ادامه سخنان خود اضافه کرد: شورای ائتلاف متعلق به همه گروه‌ها و جریان ناب انقلاب اسلامی است و باید دلسوختگان انقلاب و ادامه‌دهندگان راه شهدا و ایثارگران پای کار بیایند تا به صورت کمی و کیفی تحولی را در این بخش شاهد باشیم.

حدادعادل بیان کرد: شعبات شورای ائتلاف در استان‌ها باید بیش از این حرکت منسجمی را انجام دهند تا ما بتوانیم در مسیری مناسب حرکت کنیم.

رئیس شورای اُتلاف نیروهای انقلاب اسلامی ضرورت تقویت ارتباط و تعامل نیروها و بحث سازماندهی آنها را یادآور شد و گفت: سعی ما بر این خواهد بود تا از سال آینده برنامه‌ریزی‌ها را به شکل مناسب و با رویکرد جذب بانوان و جوانان انجام داده و جوان‌گرایی را به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار دهیم.