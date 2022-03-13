پهلوگیری ۶ شناور حامل کالای اساسی در بندر چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اداره‌کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، بهروز آقایی اظهار داشت: عملیات تخلیه سه فروند شناور حامل کالای اساسی گندم و برنج به وزن ۱۳۹ هزار تن در اسکله‌های بندر شهید بهشتی چابهار در حال انجام است و سه فروند شناور حامل گندم و ذرت دامی به وزن ۲۰۰ هزار تن در لنگرگاه بندر چابهار منتظر انجام فرآیند اسنادی خود هستند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان گفت: عملیات تخلیه و بارگیری کالای اساسی بندر چابهار در سال جاری نسبت به سال گذشته ۷۳ درصد رشد داشته است. بندر چابهار بعد از بندر امام خمینی (ره) و بندر شهید رجایی سومین مبدا ورودی این نوع کالاها به کشور قلمداد می‌شود.