کنترل قیمت ها و نظارت بر بازار در کرمان با جدیت پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی وند عصر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان کرمان بر لزوم کنترل دقیق و کامل قیمت‌ها تاکید کرد و گفت: با هر گونه گران فروشی، احتکار و تخلف در بازار باید با جدیدت برخورد شود تا زمینه سو استفاده از افزایش تقاضا در بازار از بین برود.

وی عنوان کرد: گشت‌های نوروزی باید به صورت محسوس و نا محسوس در بازار انجام شود و در تعطیلات نباید بازار به حال خود رها شود.

وی بر راه اندازی سامانه آن لاین بازار تاکید کرد گفت: همه ظرفیت‌ها باید به کار گرفته شود تا مردم کمترین مشکل را داشته باشند و سامانه آنلاین باید به استانداری متصل و قابل رصد باشد.

استاندار کرمان افزود: کالاهای اساسی در به فور در بازار استان وجود دارد و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد و در صورت لزوم برای تنظیم بازار باید اجناس به بازار تزریق شود.

وی تاکید کرد: با توجه به زیارتی بودن شهر کرمان و حضور گسترده مسافران نوروزی در شهر کرمان باید در تعطیلات به صورت گسترده نظارت انجام شود.

وی گفت: بازار نباید رها شود و نظارت همگانی با محوریت مردم باید انجام شود همچنین توزیع میوه نیز باید از روز چهارشنبه در غرفه‌های مشخص انجام و نیاز مردم تأمین شود.