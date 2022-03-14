به گزارش خبرگزاری مهر، امیر یزدی گفت: منطقه ۱۲ در مقام هسته تاریخی تهران با در برگرفتن ۱۰۰ درصد حصار تهران صفوی و بیش از ۷۰ درصد حصار تهران ناصری، قلب تاریخی شهر تهران به شمار می‌رود و از مهم‌ترین ویژگی‌های برجسته این منطقه، مرکزیت تاریخی، حکومتی و سیاسی، اقتصادی، آموزشی و مذهبی آن است.

شهردار منطقه ۱۲ ضمن بیان اینکه منطقه ۱۲، بازار را به عنوان قلب تپنده اقتصادی و اماکن ارزشمند تاریخی و مذهبی را به عنوان مهم‌ترین جاذب جمعیت گردشگر در خود جای داده، افزود: با مرور تاریخ توسعه و شکل‌گیری شهر تهران می‌توان دریافت که منطقه ۱۲ به عنوان مرکز تاریخی تهران نه یک منطقه شهری، که شهری کامل با همه وجوه و شئون زندگی شهری اعم از سکونت، فعالیت، فراغت و عبادت است.

وی با یادآوری اینکه این منطقه همواره در ایام نوروز از مهم‌ترین مقاصد تهران‌گردی بوده، بیان کرد: خوشبختانه بار دیگر امسال می‌توانیم با تورهای تهران‌گردی در خدمت علاقه‌مندان به گردش در این بافت ارزشمند تاریخی و خاطره‌انگیز باشیم که این تورها از ۲۸ اسفندماه سال جاری آغاز می‌شود و تا ۱۱ فروردین سال آینده در دو تا سه نوبت به اجرا درخواهد آمد.

یزدی در تشریح زمان و مسیرهای تورهای رایگان تهرانگردی این منطقه ادامه داد: در آستانه روز ملی‌شدن صنعت نفت، تور موزه پمپ بنزین دروازه دولت (۲۸ اسفند)، گذر امام‌زاده یحیی (علیه‌السلام) و میرزا محمودوزیر (۲ تا ۱۱ فروردین در دو نوبت صبح و عصر)، گذر سنگلج (۲ تا ۱۱ فروردین در دو نوبت صبح و عصر)، مسیر گردشگری پاک، شهر پایدار شامل بازار تهران، کاخ گلستان و… (۲ تا ۱۱ فروردین در سه نوبت)، میدان امام خمینی (قدس‌السره الشریف) (۲ تا ۱۱ فروردین) و یک مسیر مشترک با منطقه ۱۱ شامل سردرباغ ملی و… (۳ تا ۱۱ فروردین در دو نوبت) مسیرهایی‌اند که تاکنون تعیین شده‌اند.

به گفته یزدی، استقرار ایستگاه‌های راهنمای گردشگران تهران در گذر گردشگری باب‌همایون، سی‌تیر، میدان امام خمینی، چهارراه گلوبندک و میدان بهارستان از ۱ تا ۱۴ فروردین، برپایی آئین‌های سنتی نوروز در بازار گردشگری باب‌همایون از ۱۸ اسفند تا ۶ فروردین، مسابقه هفت‌سین آرایی در سرای کاظمی (۲۴ اسفند)، برپایی کارناوال‌های نوروزی از ۲۵ اسفند و اهدای هدیه عمو نوروز به کودکان طی ایام نوروز از دیگر برنامه‌های این منطقه در ایام نوروز خواهد بود.

ورودیه‌های مراکز به صورت رایگان، استفاده از راهنمای تور (تور لیدر) و اختصاص وسیله حمل‌ونقل از جمله خدمات این تورهاست و همه برنامه‌ها با ظرفیت محدود و رعایت پروتکل‌های بهداشتی انجام خواهد گرفت.