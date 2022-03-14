مستند «خون ریزی» در برج میلاد اکران شد

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «خونریزی» به همت مؤسسه سفیر فیلم در خصوص نحوه شکل گیری قانونی شدن سقط جنین در آمریکا ساخته شده است.

محمد خوشدل فر تهیه کننده و کارگردان اثر با اشاره به جزئیات مستند خونریزی گفت: این مستند کمک کرد تا همه تولید کنندگان آن درک بهتری از موضوع سقط جنین داشته باشند. همزمان که ما در حال ساخت این مستند بودیم مستند هم ذهنیات و نظرات ما را شکل داد.

وی با بیان اینکه هر سال میلیون‌ها کودک از طریق سقط جنین می‌میرند، گفت: دو رویکرد نسبت به موضوع سقط وجود دارد. رویکردی در حمایت از سقط که به بیشتر شدن این موارد کمک می‌کند و رویکرد دوم رویکردی است که به دنبال راهی در جهت کاهش آمار سقط جنین است.

همچنین در ادامه این برنامه کمپین نجات آرزوها با پرواز بالن‌هایی به احترام و یاد کودکان سقط شده برگزار شد.

مستند خون ریزی با اکران عمومی در سالن همایش‌های برج میلاد رو نمایی شد.