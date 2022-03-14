۷۵ بیمار کرونایی از مراکز درمانی قم ترخیص شدند/فوت ۳ بیمار

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مصری در مورد آخرین وضعیت بیماری کووید -۱۹ در استان قم اظهار داشت: در ۲۴ ساعت منتهی به بیست و سوم اسفندماه، ۵۸ بیمار با علائم کرونا مثبت در قم پذیرش سرپایی شدند.

وی با بیان اینکه در این مدت تعداد ۴۳ بیمار جدید بستری شدند، افزود: تعداد ۷۵ بیمار مبتلا به کرونا نیز از مراکز درمانی استان ترخیص شدند.

مصری با اشاره به اینکه تعداد کل بیماران کرونایی استان قم ۱۸۵ نفر است، عنوان کرد: متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته، ۳ نفر در اثر کرونا در قم جان باختند و حال ۳۹ بیمار نیز وخیم است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه از تعداد ۱۵۴ تست انجام گرفته، ۳۲ تست مثبت اعلام شده است، افزود: تاکنون تعداد یک میلیون و ۸۰۸ هزار و۴۲۱ دُز واکسن کرونا در استان قم تزریق شده است.