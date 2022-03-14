توزیع ۱۵۰۰ بسته معیشتی در بین نیازمندان پلدختر

سرهنگ منصور کریمی فرد امروز دوشنبه در حاشیه مراسم توزیع کمک‌های مومنانه در گفت و گو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و تبریک اعیاد شعبانیه و به ویژه میلاد عالم بشریت مهدی موعود (عج) اظهار داشت: امروز در مرحله شانزدهمین رزمایش کمک مومنانه تعداد هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی بین نیازمندان و خانواده‌های بی بضاعت

توسط پایگاه‌های مقاومت و گروه‌های جهادی در شهر و روستا توزیع شد.

وی گفت: در مجموع ارزش ریالی کمک‌ها در قالب شانزدهمین مرحله رزمایش مومنانه در پلدختر شش میلیارد ریال است.

فرمانده سپاه ناحیه پلدختر، مشارکت و همراهی خیرین و دستگاه‌های مختلف در کمک به نیازمندان در ایام کرونا را مثال زدنی و قابل تقدیر دانست و از همه کسانی که در رزمایش کمک مومنانه مجموعه سپاه را همکاری کردند به ویژه بسیجیان در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در مبارزه با ویروس کرونا تقدیر کرد.