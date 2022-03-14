صادرات صنعت اسباب بازی باید از ۵۰ میلیون دلار بیشتر شود

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه هفتمین جشنواره ملی اسباب بازی عصر امروز دوشنبه ۲۳ اسفند در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

فرهاد نوری معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت در این مراسم گفت: در حوزه تجارت خارجی یا صادرات در سال ۱۴۰۰، کشورمان علیرغم تحریم‌های ناجوانمردانه نظام سلطه علیه تجارت خارجی اعلام کرده و ادامه دارد توانستیم به رقم ۹۰ میلیارد دلار تجارت خارجی برسیم یعنی چیزی حدود ۴۳.۵ میلیارد دلار در حوزه صادرات و ۴۶.۵ میلیارد دلار در حوزه واردات است.

وی افزود: عدد ۹۰ میلیارد دلار برای کشور با وجود تحریم‌ها نویدبخش روزهای بهترین در آینده نزدیک خواهد بود. همچنین در حوزه صنایع خلاق همچون اسباب بازی، بزرگترین نقطه قوت، اندیشه‌های جوان، اندیشه‌های نوگرا در قالب شرکت‌های نوظهور، استارتاپ، دانش بنیان، خلاق و فناورانه و شرکت‌های روبه رشد با حمایت دستگاه‌های مختلف ایجاد و باعث مباهات است.

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت افزود: البته دغدغه ما پیوست فرهنگی موضوع تجارت خارجی است. قرار است ما راه خود را برویم نه آنکه راه دیگران را تکرار کنیم. پیوست فرهنگی می‌گوید از دانش روز دنیا استفاده کنیم اما از فرهنگ خود حفظ و برای نسل‌های آینده اجرایی کنیم و تنها به کتاب‌ها نسپاریم. فرهنگ جامعه حافظه جمعی است که باید به نسل‌های آینده منتقل شود و به درستی صاحب اجرایش باشیم. ما در برخی از حوزه‌ها کوتاهی کرده ایم و باید با سرعت بیشتری جبران کنیم.

وی گفت: یکی از منابعی که تأمین مالی پروژه‌های فرهنگی را کمک می‌کند اقبال عمومی است. کانون ارزیابی و رتبه بندی باید به اقبال عمومی جامعه کمک کنند. معتقدیم در حوزه خلاقیت، تولید و هنر کشور اسلامی ما صاحب سبک و سخن است. باید سعی کنیم ایده‌ها را به محصول تبدیل کنیم همان که مورد پذیرش جامعه باشد و به کار گرفته شود.

نوری ادامه داد: ما آمادگی داریم در حوزه صادرات و اسباب بازی آنچه که آموخته ایم را به اشتراک بگذاریم و صادرات کمک می‌کند به تأمین مواد اولیه نیازهای اصلی و پایداری این صنعت. صادرکنندگان صنعت اسباب بازی پراکندگی دارد و انسجام آنها به کمک ستادهایی که تشکیل شده در حال شکل گیری هست و این امر می‌تواند خبر خوبی باشد.

نوری گفت: ما در قالب تفاهم نامه مشترک و سایر مدل‌های همکاری با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سایر دستگاه‌ها، این آمادگی را داریم تا تجارت بین المللی که داخلی سازی شده در صنعت اسباب بازی پیاده سازی کنیم مدل‌های ارتقا و رشد را تحقق بخشیم.

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت در پایان گفت: رقم صادرات صنعت اسباب بازی که حدوداً ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار است را بر اساس این مدل‌ها ارتقا و رشد بخشیم و آن را به جایگاه خودش برسانیم.