آماده باش تیم های عملیاتی آتش نشانی در کرمان

رضا میرزایی در گفتگو با مهر اظهارداشت: از خانواده ها در استان کرمان میخواهیم خطرات چهارشنبه های آخر سال را به نوجوانان و جوانان متذکر شوند و از هر گونه آتش افروزی غیر ایمن جلوگیری کنند.

وی افزود: نوجوان تحت تاثیر افراد سود جو قرار می گیرند و در صورت عدم نظارت خانواده ها دچار آسیب و خطرات زیادی ناشی از انفجار و آتش سوزی می شوند.

میرزایی بیان کرد: برای جلوگیری از هر گونه اتش سوزی تیمهای آتش نشانی و پایگاه ها در شهر کرمان در آماده باش کامل قرار گرفته اند.

وی تاکید کرد که با هماهنگی های صورت گرفته با نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با خطر آفرینان و هنجار شکنان برخورد قانونی می شود.

وی گفت: در سال های اخیر کرمان یکی از کم حادثه ترین شهرها در خصوص حوادث چهارشنبه سوری بوده است و امیدواریم در سال جاری نیز همین آمار تکرار شود.

میرزایی از مردم خواست از هر گونه آتش افروزی در محدوده جنگل قائم شهر کرمان خودداری کنند.