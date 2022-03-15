نتایج کمانداران ایران در مرحله مقدماتی کاپ آسیا مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، رقابت‌های تیراندازی با کمان کاپ آسیایی تایلند صبح امروز در دو ماه ریکرو مردان و کامپوند بانوان آغاز شد.

نتایج کمانداران کشورمان به شرح زیر است:

رضا شبانی در مرحله مقدمانی ریکرو مردان با امتیاز ۶۴۳ در رده دهم قرار گرفت. وی در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف کمانداری از قزاقستان رفت و با نتیجه ۶ بر ۴ به برتری رسید. وی در دور یک هشتم نهایی روز پنجشنبه به مصاف کمانداری از بنگلادش می‌رود.

محمدحسین گلشنی در مرحله مقدمانی ریکرو مردان با امتیاز ۶۴۲ در رده سیزدهم قرار گرفت. وی در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف کمانداری از مالزی رفت و با نتیجه ۷ بر یک به برتری رسید. وی روز پنجشنبه باید با کمانداری از مالزی دیدار کند.

ارشک فاضل در مرحله مقدمانی ریکرو مردان با امتیاز ۶۲۲ در رده بیست و دوم قرار گرفت. وی در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف کمانداری از فیلیپین رفت و با نتیجه ۶ بر ۲ به برتری رسید. وی روز پنجشنبه باید به کمانداری از قزاقستان دیدار کند.

گیسا بایبوردی در مرحله مقدماتی کامپوند بانوان با امتیاز ۶۸۹ در رده نخست ایستاد. وی در دور نخست مسابقات حذفی استراحت دارد و روز پنجشنبه در مرحله یک هشتم نهایی با کمانداری از بنگلادش بازی خواهد کرد.

ویدا حلیمیان در مرحله مقدماتی کامپوند بانوان با امتیاز ۶۷۷ در رده یازدهم ایستاد. وی در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف کمانداری از مالزی رفت و با نتیجه ۱۳۸ بر ۱۳۶ به پیروزی رسید. وی در دور یک هشتم نهایی روز پنجشنبه به مصاف کمانداری از هند می‌رود.

کوثر خشنودی‌کیا در مرحله مقدماتی کامپوند بانوان با امتیاز ۶۷۷ در رده دهم ایستاد. وی در دور نخست مسابقات حذفی استراحت دارد و روز پنجشنبه در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف کمانداری از هند می‌رود.

راحله فارسی در مرحله مقدماتی کامپوند بانوان با امتیاز ۶۶۹ در رده پانزدهم ایستاد. وی در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف نماینده قزاقستان رفت و با نتیجه ۱۴۳ بر ۱۳۶ به پیروزی رسید. وی در دور یک هشتم نهایی روز پنجشنبه به مصاف کمانداری از هند می‌رود.