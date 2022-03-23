راهیان نور از مصادیق جهاد تبیین است/دفاع مقدس فرهنگ را بیمه میکند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت‌الاسلام عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در جریان سفر خود به خرمشهر از نمایشگاه‌های راهیان نور واقع در پادگان دژ نیروی زمینی، پایگاه دریایی خرمشهر و نمایشگاه راهیان نور علقمه بازدید و از دست اندرکاران برپایی نمایشگاه تشکر کرد.

وی تاکید کرد: حرکت راهیان نور یکی از مصادیق جهاد تبیین است که ضمن تبیین نقش ایثار و شهادت به بیان رشادت‍‌های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس می‌پردازد.

محمدحسنی خاطر نشان کرد: ظرفیت عظیم دفاع مقدس که به عنوان گنجینه‌ای بزرگ در اختیار ما قرار دارد فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین اقشار مختلف جامعه به ویژه نسل جوان است که اگر از این ظرفیت به خوبی استفاده شود بخش مهمی از فرهنگ ما بیمه خواهد شد.