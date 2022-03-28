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۸ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱:۱۶

مدیرکل میراث فرهنگی ایلام:

۴۰۰ هزار نفر از آثار تاریخی و گردشگری ایلام بازدید کردند

۴۰۰ هزار نفر از آثار تاریخی و گردشگری ایلام بازدید کردند

ایلام-مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام گفت: طی ایام نوروز، ۴۰۰ هزار نفر از آثار تاریخی و گردشگری ایلام بازدید کرده اند.

عبدالملک شنبه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام این روزها شاهد حضور کم سابقه‌ای از مسافران نوروزی است.

وی گفت: این استان با بیش یک هزار بنا و اثر تاریخی شناسایی شده و مناطق طبیعی و دیدنی به عنوان منطقه گردشگری، این روزها پذیرای مسافران نوروزی است.

وی افزود: هتل‌ها، مهمان پذیرها، مدارس و سایر اماکن گردشگری استان برای اسکان مسافران نوروزی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: تاکنون تعداد بازدید از جاذبه‌های گردشگری طبیعی تاریخی و مذهبی استان ۴۰۰ هزار مورد بازدید بوده است.

وی گفت: از ۲۸ اسفندماه تا به امروز بیش از ۴۲ هزار نفر در استان ایلام اسکان یافته‌اند.

کد مطلب 5454861

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