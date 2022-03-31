مشکل ۱۷ ساله مغازه داران نهاوند مورد بررسی قرار می گیرد

مجید یوسفی نوید در رابطه با مشکل ۱۷ ساله مغازه داران نهاوند در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: پیش از ایام نوروز در این زمینه با مدیرکل سابق راه و شهرسازی مذاکراتی صورت گرفت، مالکیت زمین‌ها متعلق به اداره کل راه و شهرسازی است و باید از این مسیر به بررسی موضوع پرداخت.

وی ادامه داد: بررسی این موضوع با تغییر مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان همراه شد و حال باید موضوع مجدد مورد بررسی قرار گیرد.

شهردار نهاوند با بیان اینکه مشکلات مغازه داران نهاوندی را بعد از تعطیلات نوروز با مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان همدان مطرح و موضوع را پیگیر و در این خصوص مذاکره می‌کنیم.