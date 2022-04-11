تشکیل پرونده تخلف برای ۱۷۵ واحد صنفی در گیلان/ ۸۵ واحد پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین حسن‌پور با اشاره به افزایش گشت‌های نظارتی و کنترلی پلیس در ایام ماه مبارک رمضان، گفت: از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون برای صاحبان ۱۷۵ واحد صنفی پرونده قضائی تشکیل و ۱۰۰ نفر هم دستگیر شدند.

جانشین فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه این اصناف موازین شرعی و قانونی را رعایت نکرده بودند، افزود: در همین مدت بیش از ۸۵ واحد صنفی هم پلمب شد.

وی با اشاره به اینکه روزه خواری در ملأ عام ممنوع است، اضافه کرد: از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون به بیش از هزار نفر که در ملأ عام روزه خواری کرده‌اند تذکر داده و از ۴۰۰ نفر هم تعهد گرفته شد.

سرهنگ حسن پور افزود: افرادی که به هر عنوان نمی‌توانند روزه بگیرند یا مسافر هستند باید برای صرف غذا به مکان‌های از پیش تعیین شده مراجعه کنند.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در اصناف و تظاهر به روزه‌خواری، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا اقدامات لازم در این خصوص انجام شود.