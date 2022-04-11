به گزارش خبرگزاری مهر، صادق ضیائیان، با بیان اینکه روز دوشنبه ۲۲ فروردین، در اغلب مناطق کشور جوی آرام حاکم است و فقط در شمال خراسان رضوی رگبار و وزش باد پیش بینی می‌شود، افزود: امروز همچنین در دامنه جنوبی البرز در استان های تهران و البرز وزش باد نسبتاً شدیدی خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه امروز در نوار جنوبی کشور وزش باد شدید پدیده غالب جوی خواهد بود، گفت: از روز سه‌شنبه تا روز جمعه، گذر متناوب امواج تراز میانی جو از کشور پیش بینی می‌شود، که بر این اساس از سه‌شنبه رگبار و رعد و برق در ارتفاعات و مناطقی از زاگرس مرکزی و جنوبی واقع در غرب و جنوب‌غرب کشور پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان افزود: روز سه‌شنبه در استان‌های ساحلی خزر و اردبیل وزش باد گرم جنوبی و افزایش موقت دما بین ۸ تا ۱۵ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.

ضیائیان افزود: روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری در دامنه‌های جنوبی رشته کوه البرز در استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. همچنین افزایش وزش باد روی کشور عراق سبب خیزش گرد و خاک و انتقال آن به غرب و شمال‌غرب کشور و با غلظت کمتر به دامنه‌های جنوبی البرز می‌شود و کاهش کیفیت هوا و دید افقی در این مناطق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی درباره وضعیت جوی پایتخت گفت: آسمان تهران امروز صاف گاهی با وزش باد و در ساعات بعدازظهر باد شدید پیش‌بینی می‌شود.