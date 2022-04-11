به گزارش خبرنگار مهر، بهمن امیری مقدم شامگاه یکشنبه در نشست شورای اداری استان کرمانشاه که با حضور معاونین استاندار، امام جمعه اهل تسنن، مدیران، فرمانداران و مسئولان عضو این شورا برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره شهید صیاد شیرازی، اظهار کرد: این فرمانده مؤمن، پارسا، پاک نهاد، شجاع و انقلابی، دارای ویژگی‌های شخصیتی و اخلاقی بسیار نیکویی بود و الگویی دائمی برای همه مسئولان محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به موضوع شعار سال، افزود: رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نخستین روز از سال ۱۴۰۱ شعار سال را تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین تعیین کردند و بر ضرورت نگاه علمی و فناورانه به تولید در همه عرصه‌ها تاکید کردند.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب حرکت به سمت نهادینه شدن اقتصاد دانش بنیان را بسترساز کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت محصولات، رقابت‌پذیر شدن تولیدات در بازارهای جهانی و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات در داخل دانستند که بی شک تحقق این مهم سبب حل مشکلات اقتصادی کشور با تکیه بر توان داخلی و خودباوری می‌شود.

وی ادامه داد: افزایش ۲ برابری تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان نه به صورت اسمی و بلکه واقعی برای پاسخ به نیازهای کشور مورد تأکید است که راهکاری تحقق این مهم نیز امروز در نشست تبیین شد و بر برنامه‌ریزی عملیاتی و پرهیز از تلاش شعاری محقق خواهد شد.

امیری مقدم بر توسعه شرکت‌های دانش بنیان در راستای عمل به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تاکید کرد و گفت: شرکت‌های دانش بنیان پس از شکل گیری و رشد اولیه باید از پارک‌های فناوری جدا شوند و با استقرار در شهرک‌های صنعتی وارد فاز تولید انبوه، اشتغال زایی و صادرات شوند.

استاندار کرمانشاه به موضوع دیدار اخیر خود با تولیت آستان قدس رضوی اشاره کرد و بیان کرد: در این دیدار درخواست کردیم مجموعه آستان قدس با توجه به ظرفیت‌های مناسبی که در اختیار دارد در زمینه اجرای طرح‌های اشتغالزا در استان کرمانشاه سرمایه گذاری کند که در این زمینه اعلام آمادگی شد و مناطق کم برخوردار در اولویت قرار خواهند داشت.

امیری مقدم بیان کرد: همچنین مجموعه آستان قدس رضوی برای خدمات رسانی به زوار اباعبدالحسین (ع) در ایام اربعین در استان کرمانشاه نیز اعلام آمادگی کرد.

وی در ادامه این نشست از عملکرد ستاد خدمات سفر استان در ایام نوروز قدردانی کرد و گفت: آمار حضور گردشگران در ایام نوروز ۱۴۰۱ از رشد بسیار خوبی در مقایسه با سال‌های گذشته که وضعیت عادی نیز داشتیم برخوردار بود و دستگاه‌های عضو ستاد در زمینه ارائه خدمات مناسب به مسافران تلاش بسیار خوبی داشتند که جای تقدیر دارد.

امیری مقدم بر تداوم فعالیت‌های ستاد خدمات سفر تاکید کرد و افزود: ایجاد ستاد دائمی خدمات سفر در استان کرمانشاه می‌تواند به توسعه گردشگری و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان کمک کند.

وی همچنین بر ضرورت برقراری یک قرارگاه عملیاتی در حوزه کشاورزی تاکید و تصریح کرد: ظرفیت‌های کشاورزی کرمانشاه در حوزه تولید بسیار بیش از این‌ها است و این قرارگاه عملیاتی باید این ظرفیت‌ها را فعال کند و به سمت توسعه صنایع تبدیلی حرکت کند.

استاندار کرمانشاه خام فروشی را لطمه به اقتصاد و اشتغال استان دانست و گفت: سنگ‌های استخراج شده از معادن استان کرمانشاه به صورت فله‌ای به جاهای دیگر صادر می‌شود و پس از کمی تغییرات با قیمت بسیار بیشتر دوباره به استان وارد می‌شود که تداوم این رویه قابل قبول نیست.

امیری مقدم تاکید کرد واحدهای فرآوری و صنایع تبدیلی باید در حوزه‌های مختلف راه اندازی شود و محصولات با ارزش افزوده بیشتر به خارج از کشور صادر شوند.