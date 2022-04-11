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۲۲ فروردین ۱۴۰۱، ۱۲:۰۱

وزیر اطلاعات به گلستان سفر کرد

وزیر اطلاعات به گلستان سفر کرد

گرگان- وزیر اطلاعات در سفری یک روزه وارد گلستان شد و با نماینده ولی فقیه در استان دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیداسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات ظهر دوشنبه در سفری یک روزه وارد گلستان شد.

حجت الاسلام خطیب در ابتدای این سفر با همراهی استاندار گلستان با آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان دیدار و گفتگو کرد.

وی همچنین در بدو ورود به استان، با حضور در گلزار شهدای امام زاده عبدالله ع گرگان، پس از ادای احترام به مقام شامخ شهدا، در آستان مقدس امام زاده عبدالله (ع) گرگان حضور پیدا کرد.

حضور در جلسه شورای تامین به منظور تودیع و معارفه مدیرکل اطلاعات استان، از دیگر برنامه‌های وزیر اطلاعات در گرگان است.

کد مطلب 5464416

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