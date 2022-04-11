به گزارش خبرنگار مهر، حسن کامرانی‌فر در حاشیه بازدید رئیس کمیته ملی المپیک از اردوی تیم فوتبال امید ایران گفت: طبق صحبت‌های امروز قرار شد رقم کمک مالی افزایش پیدا کند اما اجازه دهید درباره رقم آن صحبت نکنم.

دبیرکل فدراسیون فوتبال افزود: در طول این مدت تمام پول‌های فدراسیون در فیفا و AFC به دلیل تحریم‌ها مسدود شده و امکان انتقال ندارد. اکنون هم شرایط برای اعزام تیم ملی بزرگسالان و آماده سازی این تیم برای جام جهانی ۲۰۲۲ در راه است که برای تدارک ویژه نیاز به بودجه دارد و شرایط حال حاضر وضعیت خوبی ندارد.

وی ادامه داد: اعضای هیأت رئیسه تلاش می‌کنند مشکلات مالی فدراسیون را حل کنند. تا این لحظه وزارت ورزش کمک‌های خوبی به فدراسیون داشته اما یکسری موضوعاتی پیش آمده که شرایط اقتصادی فدراسیون خوب نیست. تلاش می‌کنیم شرایط بهتری برای فدراسیون ایجاد کنیم.

کامرانی فر در خصوص مشکلات کادرفنی تیم بزرگسالان گفت: حقوق مربیان ملی هم مانده و باید هزینه‌های زیادی برای اعزام و بازی‌های دوستانه بپردازیم. در شرایط الان با توجه به مسابقات جام جهانی و همین طور آماده شدن تیم امید برای المپیک، فدراسیون به حمایت دولت نیاز دارد.

وی درباره شرایط تیم امید تاکید کرد: در راستای برنامه‌های فدراسیون تیم امید الان در اردو است و کادر فنی بسیار خوب در حال برنامه‌ریزی است. فدراسیون هم در شرایط فعلی در کنار تیم امید است، امروز هم آقای صالحی‌امیری در تمرینات حاضر شد. کارهای تدارکاتی انجام شده و برای اعزام تیم به مسابقات مقدماتی که خرداد در ازبکستان برگزار می‌شود در حال برنامه‌ریزی هستیم. در تلاش هستیم تا تیم را به بازی‌های کشورهای اسلامی اعزام شود. می‌خواهیم تیم را برای انتخابی المپیک به طور کامل آماده کنیم.

وی درباره همزمانی دیدارهای هفته‌های اخر لیگ برتر با اردوهای تیم امید گفت: جلساتی با سازمان لیگ داشتیم. آنها هم کمک می‌کنند تیم امید بتواند اعزام شود. اینکه باشگاه‌ها ۱۰ روز قبل بازیکنان را به تیم امید بدهند شاید این اتفاق نیفتد اما تلاش می‌کنیم چند روز بازیکنان را بدهند و تیم به ازبکستان اعزام شود.

کامرانی فر درباره اتفاقاتی که در جلسه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ارائه توضیحات درباره اتفاقات تلخ بازی برگزار شده در مشهد گفت: توضیحاتی را در کمیته‌های مختلف درباره بازی در مشهد ارائه دادیم. برگزاری بازی در مشهد با فدراسیون فوتبال بود و داخل بازی مشکلی پیش نیامد و هر مشکلی بود، بیرون رقم خورد و از اختیارات فدراسیون خارج بود، اما باز هم متولی فوتبال است و باید برنامه‌ریزی های بهتری کنیم. از اتفاقاتی که افتاد ناراحت هستیم و به عنوان دبیرکل از تمام کسانی که رنجیده شدند عذرخواهی می‌کنم.

او در خصوص بازی‌های تدارکاتی برای تیم ملی ایران جهت حضور بهتر در جام جهانی ۲۰۲۲ عنوان کرد: نشست‌های خوبی را در کنگره فیفا و مراسم قرعه کشی در قطر با شیخ سلمان و اینفانتینو داشتیم. ماجدی صحبت‌های خوبی با رئیس فیفا کرد. اینفانتینو هم قول داد فوتبال ایران را تا جام جهانی حمایت کند.

حسن کامرانی فر در خصوص برگزاری بازی های تدارکاتی قبل از جام جهانی ادامه داد: با چند کشور صحبت کردیم و چند کشور در حال نهایی شدن است. دو «فیفا دی» داریم و با فدراسیون قطر صحبت شده که میزبانی‌ها را قبول کند. امیدوارم اتفاقات خاصی نیفتد.

او درباره زمان برگزاری جلسه مجمع عمومی برای تعیین تکلیف وضعیت شهاب الدین عزیزی خادم گفت: در جلسه قبلی هیأت رئیسه تصویب شد ۱۰ خرداد مجمع برگزار شود. ما مکلف هستیم که ۷۰ روز قبل از آغاز مجمع زمان و محل را اعلام کنیم که این کار را کردیم. ۸۹ نفر عضو مجمع هستند که ۲ نفر چون حکم ندارند، ۸۷ نفر می‌توانند شرکت کنند.