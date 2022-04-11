به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد برگزاری سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، اعضای کمیته حمل‌ونقل و ترافیک «سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران» با حضور معاون اداره کل حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران، معاونان حمل‌ونقل و ترافیک منطقه شش، هفت و سه تهران، نمایندگان مترو، تاکسیرانی و اتوبوسرانی و مدیر کمیته اجرایی و پشتیبانی نمایشگاه، یک‌شنبه (بیست‌ویکم فروردین ماه ۱۴۰۱) برای بررسی نحوه دسترسی‌ها، وضعیت پارکینگ‌ها، نحوه ورود و خروج و سایر خدمات ویژه ناشران، غرفه‌داران و مردم از مصلای امام خمینی(ره) بازدید کردند.

افزایش پارکینگ‌های داخلی و بیرونی و استفاده حداکثری از پارکینگ های مجاور نمایشگاه، پیش‌بینی سرویس حمل و نقل داخلی رایگان برای جابه جایی خودرویی مخاطبان از درب شماره یک تا ورودی شبستان و از درب شماره هجده و نوزده تا بام شبستان، ترغیب بازدیدکنندگان نمایشگاه برای استفاده حداکثری از حمل‌ونقل عمومی، در نظرگرفتن ایستگاه اتوبوسرانی و تاکسیرانی در چند نقطه داخلی نمایشگاه، پیش‌بینی افزایش خروجی و ورودی از مترو به مصلای امام خمینی(ره)، جانمایی پارکینگ ویژه ناشران وغرفه‌داران، درنظر گرفتن تسهیلات برای ناشران برای امکان ورود کتاب‌ها و شارژ غرفه به مصلی امام خمینی(ره)، پیش‌بینی پارکینگ برای موتورسیکلت‌ها، پیش‌بینی بخش‌های مختلف خدمات‌رسانی در قالب پیک موتوری برای کمک به افزایش تسهیلات حمل‌ونقل عمومی و پیش بینی مواردی برای کاهش ترافیک و... از جمله موضوعاتی بود که در این بازدید درباره آن بحث و تصمیم‌گیری شد.

سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران» از بیست‌ویکم تا سی‌ویکم اردیبهشت به صورت فیزیکی در مصلای امام خمینی(ره) و به صورت مجازی در سامانه ketab.ir برگزار می‌شود.