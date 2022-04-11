دریافت 10 MB کد مطلب 5464550 https://mehrnews.com/xXsXs ۲۲ فروردین ۱۴۰۱، ۱۵:۳۶ کد مطلب 5464550 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱، ۱۵:۳۶ مهلت ۴۸ ساعته اژهای به سازمان بازرسی کل کشور رئیس قوه قضائیه گفت: سازمان بازرسی بررسی اجرایی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را از خود قوه قضاییه آغاز کند. کپی شد مطالب مرتبط مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی زیر ذرهبین سازمان بازرسی درهای عدلیه به روی خیرین باز شد صدور دستور قضائی برای تعیین تکلیف ۲۰هزار تن کاغذ وارداتی پزشکی قانونی تا ۵ سال آینده در حوزه مواد و تجهیزات خودکفا میشود اهمیت اشتغالزایی در زندانها نظریه پزشکی قانونی در پروندهها فصل الخطاب است حرکت عدلیه در مسیر کاهش ورودی پروندهها برچسبها غلامحسین محسنی اژهای قوه قضاییه سازمان بازرسی کل کشور
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