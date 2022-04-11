مشکل کمبود آب شرب عشایر مشکلی جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله آذر فر ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: عشایر عمده تولید کنندگان گوشت در استان هستند و باید در راستای رفع مشکلات آنها، همه تلاش کنیم.

وی با بیان اینکه ۹ اکیپ ثابت و ۱۳ اکیپ سیار در ایل راه‌ها کوچ عشایر را کنترل می‌کنند، گفت: به دلیل کوچ زود هنگام در استان تاکنون ۳۰۲ خودرو با ۵۸ هزار رأس دام و ۲۳۶ گله با ۵۹ هزار رأس دام در مسیرهای استان برگشت داده شده است.

آذر فر اظهار داشت: ۸۳ درصد آنها از استان‌های خوزستان، بوشهر و فارس هستند و مقصد ۷۰ درصد آنها نیز استان‌های اصفهان و چهار محال و بختیاری است.