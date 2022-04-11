به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت امور خارجه کرواسی امروز دوشنبه اعلام کرد که زاگرب به بهانه تحولات اوکراین، ۱۸ دیپلمات و ۶ مدیر سفارت روسیه را اخراج می کند.

وزارت خارجه روسیه نیز امروز در بیانیه ای در واکنش به این رخ‌داد گفت: مسکو به اخراج ۱۸ دیپلمات و ۶ کارمند سفارت خود در کرواسی واکنش مناسب نشان خواهد داد.

پیشتر نیز لتونی و استونی پس از نروژ، اسپانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، دانمارک و سوئد از اخراج دیپلمات‌های مسکو به بهانه تحولات اوکراین خبر داده بودند.

این اقدامات به بهانه حمایت از اوکراین در راستای عملیات ویژه نظامی روسیه که از ۵ اسفند ماه سال گذشته آغاز شد، به انجام رسیده است.