وزرای خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، جیحون بایراموف و آرارات میرزویف وزرای امور خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان درباره آمادگی‌ها برای توافق صلح میان دو کشور تلفنی رایزنی کردند.

به گزارش وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان، طرفین موضوع تشکیل کمیسیون مشترک مرزی میان دو کشور را نیز مورد رایزنی قرار داده و در مورد برخی موضوعات بشردوستانه تبادل نظر کردند.

گفتنی است الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان نخست‌وزیر ارمنستان در ۶ آوریل طی نشستی در بروکسل موافقت کردند که روند تنظیم توافق صلح را آغاز و تا پایان آوریل ۲۰۲۲ یک کمیسیون مشترک مرزی تشکیل دهند.