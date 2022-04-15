دریافت 2 MB کد مطلب 5467338 https://mehrnews.com/xXv7m ۲۶ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱:۲۴ کد مطلب 5467338 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۶ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱:۲۴ اعلام وضع امتحانات پایان ترم دانش آموزان سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: امسال حذفیات کرونایی کتاب های درسی و کنکور منتفی شده است. کپی شد مطالب مرتبط برنامه امتحانات نهایی دانش آموزان اعلام شد واکنش وزارت آموزش و پرورش به کوتاه کردن موی سر دانش آموزان رتبه بندی معلمان نهایی شد/ شرکت در کلاس های جبرانی اختیاری است رتبهبندی معلمان به هیات دولت رسید / مدارس با قدرت حضوری اداره می شوند برچسبها مدارس بازگشایی مدارس دانش آموزان وزارت آموزش و پرورش آموزش حضوری امتحانات پایان ترم ویروس کرونا
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