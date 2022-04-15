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کد مطلب 5467338
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۲۶ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱:۲۴

اعلام وضع امتحانات پایان ترم دانش آموزان

اعلام وضع امتحانات پایان ترم دانش آموزان

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: امسال حذفیات کرونایی کتاب های درسی و کنکور منتفی شده است.

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۶
      37 4
      پاسخ
      ببینم اگه بچه خودشم بعد ۲ سال مجازی درس خوندن حصوری اونم بدون حذفیات دروس اضافی امتحان میده و به مدرسه میره؟یا فقط زبونشون برای دانش آموزای بدبخت بلنده
      • IR ۲۲:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۶
        27 4
        امتحانات رو مجازی کنید خواهشا
    • IR ۱۹:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۶
      41 0
      پاسخ
      سلام ،باوجود مجازی بودن بچه ها چی یاد گرفتن ‌ه بخان حضوری امتحان بدن اخه
    • رهام IR ۱۹:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۶
      29 1
      پاسخ
      چرا باید حضوری برن مگه درس خوندنشون مجازی نبوده دیگه امتحان حضوری معنی نداره
    • IR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
      17 0
      پاسخ
      داره شهرها قرمز میشه مجازی میشه دیگه؟یانه رئیس آموزش وپرورش چون پرس پولیسی هست از رنگ قرمز خوشش میاد ؟
    • IR ۱۷:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
      7 0
      پاسخ
      غلط میکنن. گفتن تاپاییز بیماری جدیدی توراه هست خودشم هیچ واکسنی تاثیرنداره مگه ماازبچه هامون سیریم. این همه مردم مرد بخاطر راهپیمایی وانتخابات هرچه گفتین الکی بیماری نیست بازمیخاین خانواده هارو میخاین عزادارکنین. لعنت به شما
    • IR ۱۹:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
      13 0
      پاسخ
      چرا دست از سر فرزندان ما بر نمی دارید بس دیگه چه امتحانی وقتی مجازی درس خواندن خودتان مسخره کردید بس
    • ناشناس IR ۰۶:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
      6 0
      پاسخ
      کاری بسیار تا بسیار بدی کردین بچه دبستانی کرونا بگیرن آخه ظلم نیست

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