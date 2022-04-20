خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: «تا ۲۷ فروردین‌ماه میزان کل حجم آب مخازن سدهای کشور به حدود ۲۶.۱۵ میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته شاهد کاهش ۱۲ درصدی هستیم»؛ این موضوع را دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور اعلام کرده و خواسته است که با توجه به شرایط اقلیمی کشور و وضع ذخایر منابع آبی، رعایت الگوی بهینه مصرف در بخش‌های مختلف به‌عنوان یک ضرورت مهم در دستور کار قرار گیرد.

این وضعیت در حوزه آبخوان‌های آبرفتی کشور هم تکرار شده است به‌طوری‌که در سال آبی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ متوسط کسر مخزن سالانه بیش از ۷.۱ میلیارد مترمکعب بوده است. خشک شدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها، از بین رفتن پوشش گیاهی، افزایش گردوخاک، فرونشست زمین، ایجاد فروچاله‌ها و شکاف‌های طولانی در دشت‌ها و شور شدن آب زیرزمینی تنها بخشی از پیامدهای جدی افت سطح آب‌های زیرزمینی است.

در کنار روند کاهشی بارش کشور، روند افزایشی دما باعث افزایش تبخیر و کاهش سهم بارش‌های مؤثر شده و شرایط مذکور در کنار تغییرات عوامل اجتماعی و اقتصادی در طول سال‌های گذشته و همچنین اتخاذ نشدن تصمیم‌های متناسب و سازگار با شرایط کم‌آبی، باعث تغذیه نشدن مناسب و افت تراز آب زیرزمینی شده و همین امر باعث محدودیت منابع آب در دسترس و ضعیف‌تر شدن آبخوان‌ها می‌شود.

با توجه به هشدارهای مطرح‌شده درزمینه وضعیت منابع آب در استان‌های مختلف کشور قصد داریم در قالب یک پرونده با انتشار گونه‌های مختلف رسانه‌ای به بحث‌های مهم پیرامون این چالش بپردازیم.

در قالب این سلسله مطالب به دنبال نگاهی بومی به راهکارهای مدیریت منابع آب و مقابله با خشک‌سالی و کم‌آبی هستیم، گزارش‌های تولیدی در این پرونده راهکار محور و با استفاده از ظرفیت اساتید، پژوهشگران و نخبگان دانشگاهی بوده و راهکارها قابلیت عملیاتی شدن دارند.

ارائه روش‌های بهینه‌سازی الگوی مصرف آب در حوزه کشاورزی، صنعت و خانگی از محورهای موردتوجه در این پرونده است، به‌طور نمونه در زمینه روش‌های اصلاح الگوی کشت، حذف یا کاهش محصولات پرآب بر، اجرای سیستم‌های نوین آبیاری، جایگزینی لوله‌های فرسوده درون‌شهری برای کاهش هدر رفت آب، تقویت ساخت تصفیه‌خانه‌ها و استفاده از پساب در صنعت و کشاورزی، مدیریت جانمایی و ساخت سد در کشور، انسداد چاه‌های غیرمجاز، احیای قنات‌ها و.... بحث و بررسی صورت خواهد گرفت.

بررسی خلأهای قانونی و اجرایی مدیریت منابع آب و مقابله با خشک‌سالی، نمایه کردن وظایف دستگاه‌های استانی مرتبط با حوزه آب با ذکر مسئولیت‌ها و بررسی عملکرد، روند آموزش به شهروندان، کشاورزان و فعالان حوزه تولید و صنعت درباره بحران آب و راه‌های کاهش مصرف آب در همه حوزه‌ها، میزان بارندگی و کاهش آن طی سال جاری و دورنمای آینده استان، در صورت ادامه این مسیر از دیگر محورهای مدنظر در این پرونده است.

«پرونده‌های ویژه» اداره کل اخبار استانی خبرگزاری مهر به‌عنوان ابتکاری از سوی این خبرگزاری بنا دارد تا سوژه‌ها و دغدغه‌های مشترک کشوری را به نحوی جامع در ۳۱ استان کشور پیگیری کرده و در فاصله‌های زمانی معین هرکدام از این سوژه‌ها را روی خروجی خبرگزاری منتشر کند.

نظر به اهمیت موضوع، این پرونده ویژه اداره کل استان‌های خبرگزاری مهر به سلسله گزارش‌هایی پیرامون «کم‌آبی و مدیریت منابع آب در استان‌ها» اختصاص داده‌شده است که تا آخر اردیبهشت‌ماه ازنظر خواهید گذراند.

این مجموعه گزارش‌ها که تولیدی دفاتر سرپرستی استان‌های خبرگزاری مهر، در یک موضوع مشترک است، طی یک ماه سعی دارد نمایه‌ای واقعی از پدیده «کم‌آبی» در سطح کشور، که این روزها به معضلی جدی تبدیل‌شده است را ارائه دهد.

در این پرونده هرروز شما می‌توانید این مشکل و چالش را در دو استان کشور دنبال و درنهایت در یک جمع‌بندی گستره این پدیده را در سطح کشور مشاهده کنید.

مسئولان، پژوهشگران، کارشناسان، تصمیم گیران و تصمیم سازان مهم‌ترین گروه‌های هدف تولیدات این پرونده هستند که با مرور این گزارش‌ها می‌توانند رصدی بر وضعیت استان‌ها در این حوزه منابع آب داشته باشند و داده‌های حقیقی و ملموس را کنار یکدیگر بگذارند.

همراه باشید برای ورق زدن صفحه صفحه روایت تلخ «کم‌آبی و مدیریت منابع آب در استان‌ها» از زبان متخصصان و متولیانی که در سراسر کشور دیدگاه‌های خود را با مجموعه خبرنگاران استانی مهر در میان گذاشته‌اند.