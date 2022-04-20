به گزارش خبرنگار مهر، صالح رحیمی صبح چهارشنبه نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در شهرستان بوشهر بر ضرورت آمادگی کامل اعضای ستاد بحران شهرستان و استفاده از تمام ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در راستای مدیریت بحران‌های احتمالی تاکید کرد.

وی بر لزوم فرهنگ سازی و تلاش بخشداران و دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای برگزاری آمادگی در برابر حوادثی از قبیل آتش سوزی و مهارت و کنترل آن و موارد دیگر تاکید کرد.

فرماندار بوشهر با تقدیر از تلاش‌های ادارات منابع طبیعی بیان کرد: تصمیمات صحیح و اصولی در شرایط بحران و اجرای دقیق مصوبات برای جلوگیری و کاهش آسیب‌ها در مخاطرات و مقابله با خسارت‌های ناشی از بحران‌های احتمالی ضروری است.

وی همچنین بر لزوم اجرای مصوبات شورای مدیریت بحران شهرستان تاکید کرد و گفت: باید مصوبات ستاد شهرستان به صورت کامل اجرایی شوند و تمامی دستگاه‌های عضو نیز باید تمام اقداماتشان را به دبیر خانه ستاد ارائه کنند.

رحیمی از اعضای ستاد خواست با بررسی کارشناسی و فنی، نقاط حادثه خیز و آسیب پذیر را شناسایی و قبل از وقوع حوادث احتمالی اقدامات عملی خود را انجام دهند.

در ادامه مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان گزارشات خود را از اقدامات صورت گرفته ارائه کردند.