به گزارش خبرنگار مهر، صالح رحیمی صبح چهارشنبه نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در شهرستان بوشهر بر ضرورت آمادگی کامل اعضای ستاد بحران شهرستان و استفاده از تمام ظرفیت دستگاههای اجرایی در راستای مدیریت بحرانهای احتمالی تاکید کرد.
وی بر لزوم فرهنگ سازی و تلاش بخشداران و دستگاههای اجرایی شهرستان برای برگزاری آمادگی در برابر حوادثی از قبیل آتش سوزی و مهارت و کنترل آن و موارد دیگر تاکید کرد.
فرماندار بوشهر با تقدیر از تلاشهای ادارات منابع طبیعی بیان کرد: تصمیمات صحیح و اصولی در شرایط بحران و اجرای دقیق مصوبات برای جلوگیری و کاهش آسیبها در مخاطرات و مقابله با خسارتهای ناشی از بحرانهای احتمالی ضروری است.
وی همچنین بر لزوم اجرای مصوبات شورای مدیریت بحران شهرستان تاکید کرد و گفت: باید مصوبات ستاد شهرستان به صورت کامل اجرایی شوند و تمامی دستگاههای عضو نیز باید تمام اقداماتشان را به دبیر خانه ستاد ارائه کنند.
رحیمی از اعضای ستاد خواست با بررسی کارشناسی و فنی، نقاط حادثه خیز و آسیب پذیر را شناسایی و قبل از وقوع حوادث احتمالی اقدامات عملی خود را انجام دهند.
در ادامه مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان گزارشات خود را از اقدامات صورت گرفته ارائه کردند.
نظر شما