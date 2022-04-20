دریافت 3 MB کد مطلب 5471595 https://mehrnews.com/xXwTd ۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۳:۰۹ کد مطلب 5471595 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۳:۰۹ جنگ در اوکراین دوباره شدت گرفت روسیه در مرحله جدید از جنگ در اوکراین حدود ۷۰ هزار نیروی خود را به کار گرفته است. کپی شد مطالب مرتبط تصاویری از لحظه اصابت موشک در مناطق شرقی اوکراین کاروان نظامی روسیه در شهر ماریوپل منهدم شد آمریکا همیشه مدافع دشمن متجاوز بوده است سرنگونی بمبافکن روسی توسط ارتش اوکراین در خارکیف شلیک ناوچه روسیه به پهپاد بایراکتار اوکراین هشدار روسیه درباره وقوع جنگ جهانی سوم تخریب بنای تاریخی نماد دوستی روسیه و اوکراین برچسبها روسیه اوکراین جنگ اوکراین حمله روسیه به اوکراین آخرین اخبار اوکراین ارتش اوکراین
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