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کد مطلب 5471595
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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۳:۰۹

جنگ در اوکراین دوباره شدت گرفت

جنگ در اوکراین دوباره شدت گرفت

روسیه در مرحله جدید از جنگ در اوکراین حدود ۷۰ هزار نیروی خود را به کار گرفته است.

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