۱۳۷ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی خراسان رضوی بستری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پهلوان اظهار کرد: طی یک روز گذشته ۱۳۷ بیمار مبتلا و یا مشکوک به کرونا در مراکز درمانی استان بستری شدند که ۱۰۹ نفر از این تعداد متعلق به دانشگاه علوم پزشکی مشهد است.

رئیس کمیته رسانه و اطلاع رسانی کووید ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: ۹۶ نفر از بیماران مبتلا به کرونا در بخش‌های مراقبت ویژه استان بستری هستند که سهم دانشگاه علوم پزشکی مشهد از این تعداد ۷۴ نفر است.

وی تصریح کرد: طی یک روز گذشته ۵۵۴ بیمار مبتلا و یا مشکوک به کرونا به مراکز خدمات جامع سلامت و اورژانس بیمارستان‌ها مراجعه کردند.

پهلوان اظهار کرد: در یک روز گذشته هیچ موردی از فوت بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی خراسان رضوی گزارش نشد که این امر نشان از تلاش و همت مدافعان سلامت در ارائه خدمت به بیماران است.

رئیس کمیته رسانه و اطلاع رسانی کووید ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه کاهش موارد فوت ناشی از کرونا بهترین هدیه برای مدافعان سلامت محسوب می‌شود، افزود: تداوم همکاری مردم در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، حفظ فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک و تکمیل واکسیناسیون نقش موثری در کاهش و قطع زنجیره انتقال کرونا دارد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۳۳۴ بیمار مبتلا و یا مشکوک به کرونا در مراکز درمانی استان بستری هستند که از این تعداد ۲۵۲ نفر در مراکز درمانی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار دارند.