  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۲:۳۲

رئیس کمیته اطلاع رسانی کووید ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

۱۳۷ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی خراسان رضوی بستری شدند

۱۳۷ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی خراسان رضوی بستری شدند

مشهد ـ رئیس کمیته رسانه و اطلاع رسانی کووید ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: طی یک روز گذشته ۱۳۷ بیمار مبتلا و یا مشکوک به کرونا در مراکز درمانی استان بستری شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پهلوان اظهار کرد: طی یک روز گذشته ۱۳۷ بیمار مبتلا و یا مشکوک به کرونا در مراکز درمانی استان بستری شدند که ۱۰۹ نفر از این تعداد متعلق به دانشگاه علوم پزشکی مشهد است.

رئیس کمیته رسانه و اطلاع رسانی کووید ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: ۹۶ نفر از بیماران مبتلا به کرونا در بخش‌های مراقبت ویژه استان بستری هستند که سهم دانشگاه علوم پزشکی مشهد از این تعداد ۷۴ نفر است.

وی تصریح کرد: طی یک روز گذشته ۵۵۴ بیمار مبتلا و یا مشکوک به کرونا به مراکز خدمات جامع سلامت و اورژانس بیمارستان‌ها مراجعه کردند.

پهلوان اظهار کرد: در یک روز گذشته هیچ موردی از فوت بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی خراسان رضوی گزارش نشد که این امر نشان از تلاش و همت مدافعان سلامت در ارائه خدمت به بیماران است.

رئیس کمیته رسانه و اطلاع رسانی کووید ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه کاهش موارد فوت ناشی از کرونا بهترین هدیه برای مدافعان سلامت محسوب می‌شود، افزود: تداوم همکاری مردم در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، حفظ فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک و تکمیل واکسیناسیون نقش موثری در کاهش و قطع زنجیره انتقال کرونا دارد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۳۳۴ بیمار مبتلا و یا مشکوک به کرونا در مراکز درمانی استان بستری هستند که از این تعداد ۲۵۲ نفر در مراکز درمانی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار دارند.

کد مطلب 5471608

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها