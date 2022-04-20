به گزارش خبرنگار مهر محمد قاسمی در دومین جلسه پیشگیری و مقابله با هنجارشکنی و روزه خواری در ملأ عام در ماه مبارک رمضان که صبح چهارشنبه در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری قزوین برگزار شد اظهار کرد: خیلی از دستگاهها حاضر نیستند وظایف خود را انجام دهند، در درون برخی دستگاهها نا هماهنگی وجود دارد و نمیتوانند با سایر دستگاهها همکاری داشته باشند و گاهی وظیفه ذاتی خودشان نیز بر زمین میماند.
دادستان قزوین با اشاره به اینکه موضوعات اجتماعی مسائلی چند وجهی هستند و باید همه دستگاهها برای رفع آنها پای کار بیایند، بیان کرد: دستگاهها باید ضمن اعلام برنامههای خود اهدافشان را مشخص کنند و راهکارهایی که امتحان کردهاند را شرح دهند اما با این حال میبینیم که برخیها در این مسیر قدم بر نمیدارند.
وی در خصوص طرح مقابله با هنجارشکنی و روزه خواری در ملأ عام در ماه مبارک رمضان عنوان کرد: این طرح مأموریت محور است، اگر نقدی به موضوع از سوی ادارات و دستگاههای اجرایی وجود دارد آن را مطرح کنید تا طرح به بهترین شکل انجام شود و فراموش نکنیم که تنها اقدامات صلبی نمیتواند مشکلات ما را رفع کند بلکه فرهنگ سازی و اقدامات فرهنگی باید در این موضوعات ورود جدی داشته باشد، مردم انتظار دارند این مسئله به بهترین شکل رفع شود.
قاسمی تصریح کرد: ما با مردمی که روزه خواری میکنند برخورد میکنیم ولی آیا دستگاههای ارشادی و فرهنگی به وظیفه خود به درستی عمل کردهاند؟ آیا اطلاع رسانیها به درستی برای مردم انجام شده؟ باید در این زمینهها دقت کد چرا که تنها با برخورد سخت و پرونده سازی نمیتوانیم در این زمینه موفق باشیم و تنها با این روند علیه نظام و حاکمیت دشمن سازی میکنیم.
وی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاهها در این طرح تاکید کرد: همه دستگاههای متولی به خصوص دستگاههای فرهنگی در این طرح نقش دارند و هر گونه کم کاری در پایان ماه مبارک رمضان به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید چرا که ما در برابر شرع، وجدان و افکار عمومی باید پاسخگو باشیم.
این مسئول یادآور شد: مأموران دستگاه قضا در این طرح کاملاً آماده و پای کار بودهاند و به هر تماس و درخواست ضابطان قانون پاسخ دادهاند، لازم است سایر ضابطین نیز از این ظرفیت استفاده کنند و با استفاده از امکانات شعب ویژه با پروندههای روزه خواری برخورد نمایند.
دادستان قزوین تاکید کرد: تظاهر به روزه خواری جرم مشهود است و باید به طور قانونی با آن برخورد شود، تذکر لسانی در این زمینه مربوط به امر به معروف است و اگر نیروهای انتظامی با این پرونده مواجه شوند باید اقدام قانونی به طور کامل انجام شوند و پرونده به دستگاه قضا ارجاع داده شود.
قاسمی با انتقاد از این مسئله که تقریباً دو سوم ماه مبارک رمضان گذشته و برخی ارگانها تازه به دنبال فرهنگسازی و اطلاعرسانی برای ماه رمضان هستند گفت: با همه کمبودها باید به وظیفه خود عمل کنیم و به آن به چشم تجربه برای سالهای بعد نگاه کنیم.
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