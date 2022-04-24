به گزارش خبرنگار مهر، دو موضوع طرح طبقه بندی مشاغل و همچنین راه اندازی تشکلهای کارگری برای کارگران بسیار حائز اهمیت بوده و قول مساعد شهردار اصفهان مبنی بر اجرایی شدن آنها، در آستانه هفته کارگر خبر خوبی برای ۱۱ هزار نفر کارگر شاغل در شهرداری اصفهان خواهد بود.
در همین راستا میثم مداحی صبح یکشنبه در نشست مشترک با شهردار اصفهان با اشاره به جایگاه ویژه کارگر و اهمیت خدمات این قشر در جامعه اظهار داشت: هفته گرامیداشت کارگر فرصتی برای مطالبهگری کارگران و تریبونی برای تبیین خواستههای کارگران است که خواستههای آنها باید به صورت عملی محقق شود.
ضرورت اجرای طرح طبقهبندی مشاغل
وی افزود: اقداماتی که در هفته کارگر توسط شهرداری انجام میشود نباید محدود به اجرای برنامهها و مراسمهای نمادین شود بلکه علاوه بر فضاسازی شهری، باید در جهت صیانت از حقوق کارگران باشد.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه شهرداری اصفهان و شرکتهای اقماری آن مجموعاً حدود ۱۱ هزار نفر کارگر دارد که در زمینه خدمات در حال فعالیت هستند گفت: اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اقدامی لازم است که از حقوق و مطالبات کارگران این مجموعه است؛ طرح طبقه بندی مشاغل باعث رفع تبعیض در پرداخت حقوق و مزایای کارگران، جلوگیری از بهره کشی از کارگران و مشخص شدن شرح وظایف شغلی و جایگاه تخصصی کارگران خواهد شد.
ساماندهی مشکلات با تشکلهای کارگری
وی همچنین با اشاره به اینکه شهرداری از بزرگترین مجموعههای دارای شاغلین کارگر است، افزود: لازم است در مجموعه شهرداری تشکلات کارگری، شورای اسلامی کار، انجمن اسلامی کار و جامعه اسلامی کار تشکیل شود تا بتوانند حقوق قانونی کارگران را استیفا کنند.
مداحی شکلگیری تشکلهای کارگری را باعث ساماندهی بهتر مسائل و مشکلات احتمالی کارگران دانست و افزود: مشارکت در حل و فصل مسائل و مشکلات و اختلافات بین کارگران با کارفرمایان، افزایش میزان مشارکت کارگران و افزایش بهرهوری از طریق انعقاد پیمانهای دسته جمعی و قراردادهای پاداشِ افزایش تولید و پیگیری امور آموزش و ارتقای کارگران خواهد شد.
قول شهردار بر اجرای طبقهبندی مشاغل در شش ماهه نخست
در ادامه علی قاسم زاده شهردار اصفهان با بیان اینکه موضوع طرح طبقه بندی مشاغل در سطح شهرداری به صورت جدی در حال پیگیری است گفت: در مجموعه آتش نشانی اصفهان این موضوع به زودی وارد مراحل اجرایی خود خواهد شد و سایر زیرمجموعههای شهرداری اجرایی کردن این طرح را در دستور کار خود دارند.
وی برای اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل برای کلیه کارگرانی که به طور مستقیم و غیر مستقیم با شهرداری اصفهان همکاری میکنند، در شش ماهه نخست سال جاری قول مساعد داد.
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