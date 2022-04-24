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کد مطلب 5474001
  1. فیلم
  2. دین و آیین
۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۷:۲۴

روایت تجربه‌گر مرگ موقتی که چشمه زمزم سیرابش کرد

روایت تجربه‌گر مرگ موقتی که چشمه زمزم سیرابش کرد

در این فیلم روایت تجربه‌گر مرگ موقتی که از چشمه زمزم سیراب شد را مشاهده می‌نمایید.

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    نظرات

    • مزدک IR ۰۱:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۲۹
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      حرص و طمع انسان را به هرکاری وادار میکند... و بدترین خصلت انسان طماع بودنش است... دنیای خیالی پس از مرگ از همین خصلت نشأت میگیرد... زیرا از لحظه پا گذاشتن ابوالبشر بر زمین این گیتی تنها آرزویش جاودانه شدن و نامیرا بودن بوده است
    • اهورا ۰۱:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۲۹
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      این بنده ی خوش اقبال سه بار تجربه مرگ موقت را داشته ام ولی افسوس شاهد بعدی نبودم که بتوانم برای انسان ها مطلبی برای ارائه دادن داشته باشم....

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