روستاهای اقماری بیرجند نیازمند احداث ۱۲۶ کلاس درس

به گزارش خبرنگار مهر، محمود چاوشان ظهر شنبه در شورای آموزش و پرورش خراسان‌جنوبی اظهار کرد: در خراسان جنوبی دو هزار و ۷۴۹ آموزشگاه وجود دارد که تعداد ۱۷۹ هزار دانش‌آموز در آن مشغول به تحصیل هستند.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان جنوبی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی پنجمین استان از نظر سرانه آموزش و پرورش است، بیان کرد: هر چند از نظر سرانه فضای آموزشی وضعیت مطلوبی داریم ولی این کار از جهتی جذب اعتبار را مشکل کرده است.

چاوشان ادامه‌داد: در ۱۰ مسکن مهر بیرجند نیاز به ۴۵۵ کلاس درس داریم که از این تعداد ۲۰۰ کلاس تأمین شده و ۶۶ کلاس هم در دست اجرا است.

وی با اشاره به اینکه ۱۹۰ کلاس درس در این ۱۰ مسکن مهر باقیمانده است، بیان‌کرد: مجموع اعتبار مورد نیاز برای ساخت این تعداد کلاس درس ۲۳۷ میلیارد تومان است که امیدواریم با تأمین آن بتوانیم این نیازها را برطرف کنیم.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان جنوبی اظهار کرد: همچنین در سایر مساکن مهر خراسان جنوبی تعداد کلاس‌های مورد نیاز ۳۳۷ کلاس بوده که از این تعداد ۲۳۳ کلاس تحویل شده و ۶۵ کلاس نیمه تمام و مورد نیاز باقیمانده نیز ۳۹ کلاس است.

چاوشان یادآور شد: در روستاهای اقماری شهرستان بیرجند هم ۲۰۱ کلاس درس مورد نیاز است که از این تعداد ۵۸ کلاس درس تحویل شده، ۱۷ کلاس نیمه تمام و تعداد کلاس درس باقیمانده نیز ۱۲۶ کلاس درس است.