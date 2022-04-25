خیراله عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری انتخابات شورای هیئت‌های مذهبی در استان اردبیل، اظهار کرد: ششمین دوره انتخابات شورای هیئت‌های مذهبی در روز جمعه ۳۰ اردیبهشت ماه سال جاری در شعب اخذ رأی با حضور پررنگ و فعال رؤسای هیئت‌های مذهبی استان اردبیل از ساعت ۸ الی ۱۸ برگزار می‌شود.

وی از آغاز ثبت نام از مسئولین هیئت‌های مذهبی در این انتخابات اشاره کرد و گفت: مسئولان هیئت‌های مذهبی استان اردبیل می‌توانند جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک شناسایی از ۴ لغایت ۱۰ اردیبهشت ماه به ادارات تبلیغات اسلامی استان اردبیل مراجعه کنند.

مسئول تشکل‌های دینی تبلیغات اسلامی اردبیل به شرایط ثبت نام در انتخابات شورای هیئت‌های مذهبی اشاره کرد و افزود: داشتن مجوز هیئت از سازمان تبلیغات اسلامی، مدارک شناسایی معتبر، گواهی عدم سو پیشینه، متأهل بودن، دارا بودن کارت پایان خدمت، حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در شهر اردبیل و دیپلم در شهرستان‌ها، داشتن سابقه سکونت ۵ سال در شهر اردبیل و ۳ سال در شهرستان‌ها، همچنین داشتن حداقل ۳۰ و حداکثر ۶۰ سال از شرایط ثبت نام کنندگان در این انتخابات است.

عزیزی بهره برداری از ظرفیت هیئت‌ها مذهبی جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی را از مهم‌ترین وظایف شورای هیئت‌های مذهبی عنوان کرد و گفت: تشکیل جلسات ماهانه، رصد و رسیدگی به مسائل و انتقال مشکلات هیئت‌ها به سازمان، ارائه گزارش ماهانه از فعالیت‌ها و بازرسی‌های به عمل آمده، بهره برداری از ظرفیت هیئت‌ها مذهبی جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی از جمله وظایف شورای هیئت‌های مذهبی استان اردبیل است که اعضای شورای هیئت‌های مذهبی منتخب به مدت ۴ سال در این مسئولیت به ارائه فعالیت خواهد پرداخت.

به گفته وی در استان اردبیل یک هزار و ۱۰۰ هیئت مذهبی وجود دارد که از این تعداد ۶۰۰ هیئت مذهبی به صورت دائمی و مستمر به ارائه فعالیت‌های فرهنگی و دینی می‌پردازند.