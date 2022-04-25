دریافت 5 MB کد مطلب 5474816 https://mehrnews.com/xXydX ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۴:۰۰ کد مطلب 5474816 فیلم سیاست فیلم سیاست ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۴:۰۰ واکنش خطیبزاده به حمله سایبری به زیر ساختهای کشور در این فیلم واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه درخصوص حمله سایبری به زیر ساختهای کشور را مشاهده مینمایید. کپی شد مطالب مرتبط موضوع فلسطین همچنان موضوع اول جهان اسلام است ۴۰ سفیر در لیست تغییر هستند/ تنفس طولانی به نفع مذاکرات نیست آزادسازی بخشی از منابع ایران ارتباطی به آمریکا ندارد آمادگی وزارت خارجه برای کمک به تیم ملی فوتبال در جام جهانی قطر منتظر واکنش سوئد در برخورد با عاملان هتک حرمت قرآن کریم هستیم برچسبها سعید خطیب زاده وزارت امور خارجه ایران حمله سایبری ایران سخنگوی وزارت امور خارجه
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