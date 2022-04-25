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کد مطلب 5474816
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۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۴:۰۰

واکنش خطیب‌زاده به حمله سایبری به زیر ساخت‌های کشور

واکنش خطیب‌زاده به حمله سایبری به زیر ساخت‌های کشور

در این فیلم واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه درخصوص حمله سایبری به زیر ساخت‌های کشور را مشاهده می‌نمایید.

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