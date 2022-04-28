غده چرکین رژیم صهیونیستی را باید خشکاند

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس معدنی پور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در یادداشت خود آورده:



در ۱۶ مرداد ۱۳۵۸ رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) به منظور حمایت از ملت مظلوم فلسطین آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به نام روز قدس نامیدند تا بستری فراهم شود برای اتحاد روز افزون جامعه اسلامی و نفی هرگونه نژادپرستی و اقدامات ضد بشری رژیم منفور صهیونیستی.

غده سرطانی صهیونیست که از سال ۱۹۴۸ در منطقه بروز و ظهور یافته یکی از مهمترین عوامل ایجاد ناامنی در سطح جهان و خصوصاً منطقه غرب آسیاست و دست این رژیم کودک کش به خون بسیاری از کودکان و زنان فلسطینی آغشته است.

اما با این وجود برخی از کشورهای منطقه با نادیده گرفتن جنایت‌های این رژیم سفاک به دنبال عادی سازی روابط با آن هستند. یقیناً «پیمان ابراهیم» که زمینه ساز افزایش ارتباط رژیم منحوس صهیونیستی با کشورهای منطقه خواهد شد تنها یک ثمره دارد و آن اینکه این رژیم در قتل، نفاق و نژادپرستی وحشیانه تر از قبل عمل کرده و کشورهای مسلمان منطقه را در جنایات خود شریک کند.

هتک حرمت اخیر به مسجد الاقصی نمونه بارزی از این موضوع است. این رژیم با تلاش برای برقراری ارتباط با کشورهای منطقه تنها به دنبال عوض کردن جای مظلوم و ظالم است لذا ضرورت دارد تا کشورهای مسلمان منطقه با رصد صحیح رخدادها خود را از دام محور غربی- صهیونیستی رهایی بخشیده و یکبار دیگر فریاد آزادی فلسطین مظلوم را سر دهند. کشورهای اسلامی می‌بایست با حفظ اتحاد و انسجام این غده چرکین را که مهمترین مرکز ایجاد ناامنی و افتراق است را خشکانده و پایانی بر چندین دهه جنایات خون بار این رژیم که با حمایت کامل غرب خصوصاً آمریکا صورت می‌گیرد پایان دهند.

روز قدس روز تمام دنیای اسلام است لذا در این روز همه مردم ایران اسلامی، مسلمانان جهان و انسان‌های آزاده می‌بایست از ملت مظلوم فلسطین حمایت کرده و با همبستگی خود قدرت پوشالی رژیم منفور صهیونیستی را به چالش بکشانند.

روز قدس همه ما خواهیم آمد.