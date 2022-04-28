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۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۳:۳۱

دختر فلسطینی به نماد دیگری از مقاومت تبدیل شد+ فیلم

دختر فلسطینی به نماد دیگری از مقاومت تبدیل شد+ فیلم

در حالی که همه در دفاع از مسجدالاقصی به میدان آمده بودند در این میان شیرزنی از فلسطینی ها دوشادوش مردان در برابر نظامیان صهیونیست به مبارزه برخاست و به نماد دیگری از مقاومت تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که همه در دفاع از مسجدالاقصی به میدان آمده بودند در این میان شیرزنی از فلسطینی‌ها دوشادوش مردان در برابر نظامیان صهیونیست به مبارزه برخاست و به نماد دیگری از مقاومت تبدیل شد.

در همین حال، فرزند شهید سلیمانی خطاب به این دختر فلسطینی که این روزها تصویر شجاعت و غیرتش در جهان اسلام می‌درخشد، نوشت: خواهرم! بدان که در پنجه‌افکندن در برابر اشغالگران خانه‌ات تا قطره آخر خون در کنارت هستیم و مشت محکم و مصمّمت را در برابر متجاوزان پست و لعین صهیونیست توانمندتر خواهیم کرد؛ همچنان که پدر شهیدم بر این عهد استوار بود.

کد مطلب 5477891

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    نظرات

    • IR ۰۴:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۹
      0 0
      پاسخ
      تصویر بسیار عالی و تاثیر گذاریست

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