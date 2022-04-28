دختر فلسطینی به نماد دیگری از مقاومت تبدیل شد+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که همه در دفاع از مسجدالاقصی به میدان آمده بودند در این میان شیرزنی از فلسطینی‌ها دوشادوش مردان در برابر نظامیان صهیونیست به مبارزه برخاست و به نماد دیگری از مقاومت تبدیل شد.

در همین حال، فرزند شهید سلیمانی خطاب به این دختر فلسطینی که این روزها تصویر شجاعت و غیرتش در جهان اسلام می‌درخشد، نوشت: خواهرم! بدان که در پنجه‌افکندن در برابر اشغالگران خانه‌ات تا قطره آخر خون در کنارت هستیم و مشت محکم و مصمّمت را در برابر متجاوزان پست و لعین صهیونیست توانمندتر خواهیم کرد؛ همچنان که پدر شهیدم بر این عهد استوار بود.

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